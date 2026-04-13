El Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México vive días de caos por desacuerdos con sus trabajadores sindicalizados, y cuyo líder, Fernando Espino Arévalo , denuncia la falta de mantenimiento en los trenes, lo que pone en riesgo a más de cinco millones de usuarios que lo utilizan diariamente.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmiente al también expolítico del PRI y asegura que sí se ha cuidado a este sistema de transporte.
Este 13 de abril, el sindicato no trabajará tiempo extra, lo que provocará que haya 800 vueltas menos y una afectación a dos millones de usuarios, además de un amago a que estas acciones se repitan en los siguientes días.