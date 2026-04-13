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CDMX

¿Se invierte en el Metro de la CDMX?, Sheinbaum dice que sí, pero el sindicato lo niega

Hay un amago por parte del Sindicato del Metro de extender sus protestas durante toda la semana si el gobierno de la CDMX no atiende sus demandas.
lun 13 abril 2026 01:28 PM
Claudia Sheinbaum durante una mañanera en el lado izquierdo de la pantalla, del lado derecho Fernando Espino Arévalo, líder del sindicato del Metro.
La presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo y el líder del sindicato del Metro de la CDMX se refieren al tema del mantenimiento a este medio de transporte público. (Fotos: Captura de pantalla de video Gobierno de México y @GobCDMX
)

El Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México vive días de caos por desacuerdos con sus trabajadores sindicalizados, y cuyo líder, Fernando Espino Arévalo , denuncia la falta de mantenimiento en los trenes, lo que pone en riesgo a más de cinco millones de usuarios que lo utilizan diariamente.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmiente al también expolítico del PRI y asegura que sí se ha cuidado a este sistema de transporte.

Este 13 de abril, el sindicato no trabajará tiempo extra, lo que provocará que haya 800 vueltas menos y una afectación a dos millones de usuarios, además de un amago a que estas acciones se repitan en los siguientes días.

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Alertan por descarrilamientos del Metro

Espino Arévalo asegura que el gobierno de la CDMX ha desatendido sus alertas para darle mantenimiento a los trenes.

“No queremos correr riesgos. Estamos en riesgo permanente de descarrilamiento. En la Línea 1 tenemos más de 7,000 durmientes fracturados con el riesgo permanente de un descarrilamiento en la circulación de los trenes. Tenemos muchos flamazos en todas las líneas por la falta de material. No contamos con ropa de trabajo”, dijo en entrevista con la cadena Radio Fórmula

Sí se invierte, responde Sheinbaum

Ante la protesta de los trabajadores, la presidenta Sheinbaum afirmó que hay que atender los señalamientos, y aseguró que el gobierno sí invierte en ese transporte.

“Nosotros dimos 1,500 millones de pesos a la ciudad. Estamos trabajando en terminar la Línea 12 hacia el poniente, esa es una inversión del gobierno federal, además (están) el Tren Insurgente y los trenes hacia Querétaro y Pachuca que también ayudan mucho a la Ciudad de México. La jefa de Gobierno está invirtiendo también en el Metro y en el Tren Ligero. Hay inversión en el Metro”, aseguró en la Mañanera del Pueblo.

Sobre la advertencia de que hay riesgo de descarrilamiento en la Línea 1, la mandataria federal recordó que la Línea 1 del Metro es prácticamente nueva y en otras más se está invirtiendo para su mejoría.

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Obras de modernización en la Línea 1

La Línea 1 del Metro, que va de Pantitlán a Observatorio inauguró, su operación el domingo 16 de noviembre de 2025 luego de más de tres años de obras para su modernización. Los trabajos comenzaron el 11 de julio de 2022, durante la administración de Claudia Sheinbaum, con el cierre del primer tramo de 12 estaciones entre Pantitlán y Salto del Agua.

El 30 de octubre de 2023 fue reabierto el primer tramo, que va de Pantitlán a Pino Suárez, es decir, ocho meses después de lo previsto.

El 9 de noviembre de 2023, cerró el segundo tramo, de Balderas a Observatorio, para continuar con las labores de modernización.

El 13 de septiembre de 2024, el Gobierno de la CDMX reabrió las estaciones Isabel la Católica y Balderas.

En abril de 2025, la presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno encabezaron la reapertura del trayecto Chapultepec–Cuauhtémoc.

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Fernando Espino Arévalo, el líder sindical del Metro que ha estado más de 40 años

¿Cuál es el presupuesto para el Metro en 2026?

Este 2026 se asignó para el Metro capitalino un presupuesto de 25,000 millones de pesos (mdp), el más alto que ha tenido, de acuerdo a reportes oficiales.

De estos recursos, 5,000 mdp serán para dar inicio con la rehabilitación de la Línea 3, que va de la estación Indios Verdes a Ciudad Universitaria; mientras 3,859 mdp se destinarán a ocho contratos multianuales para mantenimiento, modernización de trenes, asesorías especializadas y servicios de material rodante.

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A inicios de 2026, el líder sindical solicitó al gobierno de la CDMX, un aumento de 6,000 mdp con el fin de evitar accidentes, ya que hay trenes con un rezago de hasta 10 años, por lo que no cuentan con la seguridad necesaria para ofrecer el servicio.

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Metro Claudia Sheinbaum

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