Alertan por descarrilamientos del Metro

Espino Arévalo asegura que el gobierno de la CDMX ha desatendido sus alertas para darle mantenimiento a los trenes.

“No queremos correr riesgos. Estamos en riesgo permanente de descarrilamiento. En la Línea 1 tenemos más de 7,000 durmientes fracturados con el riesgo permanente de un descarrilamiento en la circulación de los trenes. Tenemos muchos flamazos en todas las líneas por la falta de material. No contamos con ropa de trabajo”, dijo en entrevista con la cadena Radio Fórmula

Sí se invierte, responde Sheinbaum

Ante la protesta de los trabajadores, la presidenta Sheinbaum afirmó que hay que atender los señalamientos, y aseguró que el gobierno sí invierte en ese transporte.

“Nosotros dimos 1,500 millones de pesos a la ciudad. Estamos trabajando en terminar la Línea 12 hacia el poniente, esa es una inversión del gobierno federal, además (están) el Tren Insurgente y los trenes hacia Querétaro y Pachuca que también ayudan mucho a la Ciudad de México. La jefa de Gobierno está invirtiendo también en el Metro y en el Tren Ligero. Hay inversión en el Metro”, aseguró en la Mañanera del Pueblo.

Sobre la advertencia de que hay riesgo de descarrilamiento en la Línea 1, la mandataria federal recordó que la Línea 1 del Metro es prácticamente nueva y en otras más se está invirtiendo para su mejoría.