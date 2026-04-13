Paro del Metro de CDMX hoy: las líneas con retraso este 13 de abril y afectaciones al servicio

Cómo está operando el Metro hoy en CDMX

De acuerdo con el reporte más reciente del servicio de transporte, la red se mantiene en servicio con variaciones en la afluencia y el avance de trenes.

Las Líneas 1, 3, 9 y 12 registran afluencia alta, aunque la circulación de trenes es constante. Para atender la demanda, el sistema está enviando unidades vacías y mantiene presencia de personal en estaciones y terminales para agilizar el flujo de usuarios.

En contraste, las Líneas 2, 6, 7, 8, A y B presentan afluencia moderada y un avance de trenes considerado estable.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

#MetroAlMomento

Las Líneas 3, 7, 9 y 12 continuan presentando alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación.

Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias.



Mantente informado a… pic.twitter.com/EaHDm3mGbr — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 13, 2026

Qué estaciones están cerradas y cuáles siguen operando

Además de las condiciones de operación, el Metro mantiene cierres específicos por trabajos de rehabilitación.

Las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de usuarios en esos puntos.

Por otro lado, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra en servicio y opera en ambos sentidos.

Estos ajustes forman parte de las intervenciones en la red, por lo que es importante considerar rutas alternas al planear el trayecto.

Estado de servicio del Metro

Aunque el Metro CDMX suele informar tiempos estimados de espera, esta mañana no ha difundido intervalos oficiales en varias líneas. Ante esto, usuarios han compartido en redes sociales cuánto están tardando realmente los recorridos.

En la Línea 1, se reporta avance lento y alta afluencia, con recorridos de aproximadamente 8 minutos de Salto del Agua a Insurgentes, además de trenes al máximo de su capacidad y problemas con el cierre de puertas. En estaciones como San Lázaro, usuarios señalan saturación y llegada de trenes sin espacio disponible.

Para la Línea 3, los tiempos también reflejan retrasos, con trayectos de alrededor de 34 minutos de Universidad a Hidalgo, además de detenciones prolongadas en estaciones como Juárez y Balderas.

La Línea 7 presenta afectaciones más severas, con recorridos de hasta 42 minutos de Refinería a Mixcoac y cerca de 47 minutos de Mixcoac a El Rosario, además de detenciones de más de cinco minutos en estaciones como Polanco y saturación total en Mixcoac.

En la Línea 9, los usuarios reportan trayectos de 19 minutos de Pantitlán a Chabacano y alrededor de 22 minutos de Jamaica a Tacubaya, junto con pausas de varios minutos en estaciones como Velódromo y trenes llenos que dificultan el abordaje.

Finalmente, la Línea 12 mantiene buen avance, aunque con alta afluencia, lo que provoca que en estaciones como Periférico y Olivos los usuarios deban dejar pasar varios trenes antes de poder subir.

Qué pasó con el paro anunciado en el Metro de CDMX

El pasado 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado en el que informó que continuaría alzando la voz ante lo que considera falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas.

Los trabajadores señalaron problemas relacionados con el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la falta de inversión y planeación en el sistema. Entre los datos expuestos, indicaron que de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general, mientras que 84 unidades permanecen detenidas en talleres por falta de refacciones.