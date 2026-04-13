¿Qué exige el Sindicato del Metro?

Fernando Espino Arévalo, líder del sindicato del Metro que agrupa a 13,500 integrantes, informó que se acordó no trabajar tiempo extraordinario en todas las líneas y todas las áreas por la falta de atención y sensibilidad por parte de las autoridades de la CDMX, por lo que se prevé una reducción de 800 vueltas.

“Desafortunadamente, el Metro en las condiciones técnicas en las que se encuentra no cumple con las condiciones internacionales que se requiere para seguir operando por la seguridad de los usuarios y los trabajadores”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El líder detalló que de un total de 391 trenes con los que cuenta el Metro, 70% de los mismos han recorrido una distancia de 2 millones de kilómetros recorridos y no se les ha proporcionado mantenimiento mayor, cuando la ficha técnica recomienda hacerlo a los 700 kilómetros, entre otras omisiones.

“Este lunes hemos decidido no trabajar tiempo extraordinario lo cual afectaría dejar de dar servicio a 2 millones de personas, y en caso de que no se nos dé respuesta por parte del gobierno de la CDMX; el próximo miércoles también dejaríamos de ofrecer servicio extraordinario, pero también sumaríamos la protesta de brazos caídos en todas las áreas y así nos iríamos hasta el viernes, hasta que la autoridad tome en cuenta la demanda de los trabajadores”, expresó.