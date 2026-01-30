Publicidad

CDMX

Sindicato del Metro anuncia paro y movilización por falta de presupuesto para mantenimiento

La movilización está prevista para este miércoles 4 de febrero y partirá de la estación Balderas con destino al Zócalo capitalino.
vie 30 enero 2026 01:19 PM
Paro del Metro CDMX: sindicato anuncia movilización por falta de presupuesto en este día
El paro en el Metro podría afectar a millones de personas. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) anunció una movilización en protesta por la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad de México a diversas demandas relacionadas con presupuesto, mantenimiento y condiciones laborales en el Metro capitalino.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el sindicato advirtió que persiste la falta de recursos para la adquisición de materiales y refacciones indispensables para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, situación que señala "compromete el funcionamiento del sistema y la seguridad de los usuarios".

“No hemos recibido respuesta de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento”, expuso el SNTSTC.

Como parte de las acciones anunciadas, el SNTSTC informó que realizará una marcha de protesta el próximo miércoles 4 de febrero, a partir de las 15:30 horas, la cual partirá de la estación Balderas con destino al Zócalo capitalino.

El objetivo, indicó el sindicato, es dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentan y exigir atención urgente a sus demandas.

En el documento, el sindicato también hizo un llamado a la unidad y participación de sus agremiados, al subrayar que “la fuerza de nuestra unión es fundamental para lograr que nuestras voces sean escuchadas y que se atiendan las justas demandas expuestas”.

La movilización fue anunciada luego de que, el pasado 21 de enero, el sindicato entregó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, un documento en el que expresó su preocupación por la falta de herramientas, refacciones, equipos y materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes, así como del equipamiento de las instalaciones fijas —eléctricas, electrónicas y electromecánicas— y de la obra civil del sistema.

“Estamos en el límite de la capacidad de operación de nuestro querido centro de trabajo. Esta situación se refleja en la falta de trenes en circulación y en las constantes fallas que se presentan a diario en el servicio que brinda el Metro”, advirtió el sindicato en el documento.

Ante ello, el SNTSTC solicitó que se dispongan los recursos económicos propuestos y aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, a fin de que sean puestos a disposición de la administración del Sistema de Transporte Colectivo y se ejerzan de manera oportuna y puntual en los rubros para los que fueron autorizados.

Desde el 6 de mayo de 2025, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro es Adrián Rubalcava Suárez, nombrado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa de Morelos y licenciado en Derecho, asumió el cargo en sustitución de Guillermo Calderón Aguilera y lidera la administración del Metro en un contexto marcado por retos operativos y de mantenimiento.

