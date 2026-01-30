Paro del Metro CDMX: sindicato anuncia movilización por falta de presupuesto en este día

La movilización fue anunciada luego de que, el pasado 21 de enero, el sindicato entregó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, un documento en el que expresó su preocupación por la falta de herramientas, refacciones, equipos y materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes, así como del equipamiento de las instalaciones fijas —eléctricas, electrónicas y electromecánicas— y de la obra civil del sistema.

“Estamos en el límite de la capacidad de operación de nuestro querido centro de trabajo. Esta situación se refleja en la falta de trenes en circulación y en las constantes fallas que se presentan a diario en el servicio que brinda el Metro”, advirtió el sindicato en el documento.

Ante ello, el SNTSTC solicitó que se dispongan los recursos económicos propuestos y aprobados por el Congreso de la Ciudad de México, a fin de que sean puestos a disposición de la administración del Sistema de Transporte Colectivo y se ejerzan de manera oportuna y puntual en los rubros para los que fueron autorizados.

Desde el 6 de mayo de 2025, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro es Adrián Rubalcava Suárez, nombrado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa de Morelos y licenciado en Derecho, asumió el cargo en sustitución de Guillermo Calderón Aguilera y lidera la administración del Metro en un contexto marcado por retos operativos y de mantenimiento.

