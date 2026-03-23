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CDMX

Pagar el doble o caminar varios metros para tomar un Uber, la disyuntiva de viajeros en el Aeropuerto de la CDMX

Pasajeros batallan para tomar viajes en Uber y Didi, mientras los sitios autorizados en el aeropuerto de la CDMX cobran hasta el doble de la tarifa ofrecida en servicios de aplicación.
lun 23 marzo 2026 03:27 PM
El dilema en el AICM: pagar el doble por un taxi oficial o caminar varios metros con maletas para tomar Uber
A unos metros del Aeropuerto Internacional de la CDMX se instaló un sitio donde se permite a las y los pasajeros tomar viajes de aplicaciones (izquierda), pero ante la información, pasajeros optan por pedir su viaje en calles cercanas al AICM (derecha). (Fotos: Shelma Navarrete / Expansión Política)

La disputa por el servicio de taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre los sitios oficiales y las plataformas de transporte privado ha provocado que las y los usuarios batallen para abordar un Uber, Didi y otras aplicaciones, a 81 días del partido inaugural del Mundial de Futbol.

“Por tu seguridad, solo usa taxis autorizados en el aeropuerto. Compra tus boletos en los puntos de venta autorizados” es el mensaje que se repite en los altavoces del AICM.

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Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina vigilan las bahías del aeropuerto para inhibir el uso de taxis vía aplicación, como respuesta a una protesta de taxistas que paralizó las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, pues los accesos fueron bloqueados durante cuatro horas el pasado 11 de marzo.

No obstante, los operativos anunciados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se ven rebasados por la demanda de los usuarios.

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Mientras taxistas de diferentes sitios realizan su propia vigilancia en tanto esperan un viaje en la puertas 1 y 9 de la Terminal 1, los pasajeros que llegan en los diferentes vuelos a la Ciudad de México optan por caminar sobre los carriles de la calle Sonora, ya que puertas como la 4, 5, 6 y 7 se encuentran inaccesibles desde el interior debido a los trabajos de remodelación del aeropuerto.

Arrastrando maletas y cargando equipaje, usuarios tanto nacionales como extranjeros caminan entre los vehículos hasta llegar a los tramos frente las puertas sin servicio del aeropuerto, para desde ahí solicitar un viaje en apps como Uber, Didi, Cabify e inDrive. Abordan los vehículos sobre el segundo y hasta tercer carril de la avenida.

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Servicios de aplicación como Uber y Didi entre otros recogen a pasajeros sobre los carriles de la Calle Sonora, frente a las puertas sin servicio por remodelación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

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“Muévase por favor, aquí no se puede”, le dice una policía capitalina al conductor de una camioneta que se detiene frente a la puerta 5 de la Terminal 1.

“¿Rogelio? ¿Me abres la cajuela para las maletas?”, dice un hombre con dos maletas grandes y una mochila al mismo conductor, quien ignora la instrucción de la oficial de la SSC y recoge al pasajero.

La policía no puede detenerse pues en solo tres minutos, otros ocho vehículos de aplicación llegan a recoger a otras personas, que se suman a los autos y camionetas que se detienen para dejar a pasajeros que van a tomar un vuelo. La oficial se limita a pedir a los conductores que sigan circulando.

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Días después de la protesta que paralizó las inmediaciones de la terminal área, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina permanecían cerca de los accesos del aeropuerto, pero solo recorriendo la zona, mientras quienes intentaban ordenar el tránsito eran alrededor de 14 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Ante la molestia de usuarios, fue designada una zona autorizada para abordar servicios de Uber y otras aplicaciones.

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Usuarios solicitan y esperan viajes a través de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify e inDrive en la zona autorizada afuera del Aeropuerto Internacional de la CDMX. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

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Para llegar desde la Terminal es necesario atravesar el aeropuerto y salir por la Puerta 1, continuar caminando sobre la calle Sonora en dirección a la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro y seguir derecho unos 20 metros más, hasta encontrar en la esquina con Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo una zona enrejada, la cual cuenta con vigilancia de elementos de la Policía capitalina, techo, iluminación y bancas de cemento.

El problema es que son pocos los usuarios que saben sobre este punto de abordaje autorizado y es solo al salir del aeropuerto por la Puerta 1 que se encuentran algunas señalizaciones con flechas que muestran un auto y un celular. Al interior del aeropuerto o en alguna otra de las nueve puertas de entrada y salida no hay señalización alguna.

El desaire a los usuarios

Bernardo Coronel es uno de los pasajeros afectados por la disputa por el servicio de taxis. El documentalista llegó de un viaje de trabajo el 18 de marzo a la Terminal 1, intentó pedir un Uber pero cada viaje le era rechazado una vez que el conductor veía que el punto de salida era desde una de las puertas del aeropuerto de la Ciudad de México.

“Es muy complicado, los taxis de aplicación no están entrando a las bahías del aeropuerto”, dice Bernardo, quien vive en la Ciudad de México y ha viajado múltiples veces a través de las Terminales 1 y 2 del AICM.

Junto a tres compañeros de trabajo, tuvo que cargar múltiples maletas –entre cámaras, tripiés, luces y sus equipajes personales– por escaleras para atravesar la avenida por uno de los puentes peatonales del AICM hacia la terminal de Autobuses ADO y salir hacia el lobby del Hotel Camino Real, desde donde sí pudo abordar un Uber.

“El lobby estaba lleno de viajeros nacionales y extranjeros que lo estaban utilizando para desde ahí poder tomar un Uber. Me parece que ya hay una zona para abordar, pero nosotros no sabíamos dónde estaba en ese momento, no había información (en el aeropuerto), entonces tuvimos que hacer todo un periplo para mover los casi 100 kilos de equipaje que traíamos”, cuenta.

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Bernardo Coronel tuvo que cargar junto a sus compañeros de trabajo varias maletas con un peso cercano a los 100 kilos para cruzar la avenida y tomar un Uber tras llegar a la capital en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la CDMX este 18 de marzo. (Fotos: Cortesía)

Pese a los obstáculos para tomar un viaje de aplicación, Bernardo prefiere esta opción porque le es posible facturar el costo para pedir el reembolso en su trabajo, además se siente más seguro al poder ver los datos del conductor desde su celular y el costo es más accesible.

“Lo que molesta también es la falta de información, de preparación y el desaire al usuario. De alguna manera nos sentimos obligados a tomar un taxi del aeropuerto pero los precios que manejan no tienen punto de comparación con las tarifas que manejan los taxis de aplicación”, afirma.

Tomar un taxi desde uno de los sitios autorizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede costar más del doble que un viaje en aplicación: un viaje al Ángel de la Independencia en Uber X el costo mostrado fue de 229 pesos, mientras en Didi Express era de 207 pesos; en contraste en el sitio de taxis PSLA Plus el precio por el mismo recorrido era de 454 pesos.

Por ir al World Trade Center, en la alcaldía Benito Juárez, Uber ofrecía una tarifa de 229 pesos, en Didi de 198 pesos; en tanto el Sitio 300 al interior del aeropuerto cobraba 495 pesos por este viaje y el precio más accesible fue el de Aerotaxi por 362 pesos.

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El 12 de marzo se anunciaron operativos a cargo de la Guardia Nacional para impedir la operación de Uber y otros servicios de taxi de aplicación en el Aeropuerto de la capital mexicana, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

“Uber no cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono del Aeropuerto de la Ciudad de México y demás aeropuertos; tampoco limita a la autoridad a levantar infracciones, siempre y cuando se realice conforme a la normatividad establecida”, indicó la dependencia en un comunicado.

Uber sostuvo que la Guardia Nacional no puede multar a socios conductores de la plataforma por dejar o recoger a usuarios, de acuerdo con la suspensión definitiva emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el amparo 1202/2025.

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Mientras los sitios de taxis autorizados sostienen que las aplicaciones de viajes no pueden dar servicio en el aeropuerto dado que se trata de una zona federal y demandan a las autoridades realizar operativos para impedirlo, Uber –una de las principales apps de viajes a nivel internacional– defiende la posibilidad de sus socios conductores para recoger y dejar usuarios.

“Uber no es, como afirmó ayer el Grupo Aeroportuario Marina (una de las empresas autorizadas de taxis en el AICM), una plataforma irregular. Es una plataforma que lleva más de 13 años en México, que es elegida por miles de usuarios todos los días como su opción de movilidad, y que es utilizada por miles de conductores para generar ganancias y alcanzar sus metas", planteó la compañía en un comunicado.

La plataforma confía que la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025, sea respetada por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta, y con el cual México recibirá más de cinco millones de visitantes adicionales.

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