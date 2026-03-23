El dilema en el AICM: pagar el doble por un taxi oficial o caminar varios metros con maletas para tomar Uber

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina vigilan las bahías del aeropuerto para inhibir el uso de taxis vía aplicación, como respuesta a una protesta de taxistas que paralizó las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, pues los accesos fueron bloqueados durante cuatro horas el pasado 11 de marzo.

No obstante, los operativos anunciados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se ven rebasados por la demanda de los usuarios.

Mientras taxistas de diferentes sitios realizan su propia vigilancia en tanto esperan un viaje en la puertas 1 y 9 de la Terminal 1, los pasajeros que llegan en los diferentes vuelos a la Ciudad de México optan por caminar sobre los carriles de la calle Sonora, ya que puertas como la 4, 5, 6 y 7 se encuentran inaccesibles desde el interior debido a los trabajos de remodelación del aeropuerto.

Arrastrando maletas y cargando equipaje, usuarios tanto nacionales como extranjeros caminan entre los vehículos hasta llegar a los tramos frente las puertas sin servicio del aeropuerto, para desde ahí solicitar un viaje en apps como Uber, Didi, Cabify e inDrive. Abordan los vehículos sobre el segundo y hasta tercer carril de la avenida.