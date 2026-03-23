El dilema en el AICM: pagar el doble por un taxi oficial o caminar varios metros con maletas para tomar Uber

Para llegar desde la Terminal es necesario atravesar el aeropuerto y salir por la Puerta 1, continuar caminando sobre la calle Sonora en dirección a la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro y seguir derecho unos 20 metros más, hasta encontrar en la esquina con Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo una zona enrejada, la cual cuenta con vigilancia de elementos de la Policía capitalina, techo, iluminación y bancas de cemento.
El problema es que son pocos los usuarios que saben sobre este punto de abordaje autorizado y es solo al salir del aeropuerto por la Puerta 1 que se encuentran algunas señalizaciones con flechas que muestran un auto y un celular. Al interior del aeropuerto o en alguna otra de las nueve puertas de entrada y salida no hay señalización alguna.
El desaire a los usuarios
Bernardo Coronel es uno de los pasajeros afectados por la disputa por el servicio de taxis. El documentalista llegó de un viaje de trabajo el 18 de marzo a la Terminal 1, intentó pedir un Uber pero cada viaje le era rechazado una vez que el conductor veía que el punto de salida era desde una de las puertas del aeropuerto de la Ciudad de México.
“Es muy complicado, los taxis de aplicación no están entrando a las bahías del aeropuerto”, dice Bernardo, quien vive en la Ciudad de México y ha viajado múltiples veces a través de las Terminales 1 y 2 del AICM.