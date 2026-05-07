Iniciativa busca tipificar el robo de bicicletas de Ecobici con penas de tres a siete años de cárcel

En la iniciativa se señala que autoridades de la Ciudad de México han impulsado en los últimos años políticas orientadas a fortalecer la movilidad sustentable, reducir emisiones contaminantes y ampliar las alternativas de transporte accesibles para la población.

En las acciones de los gobiernos de la capital destaca la implementación del sistema Ecobici, ''considerado uno de los principales mecanismos de movilidad no motorizada en América Latina y una herramienta estratégica para la conectividad urbana''.

El sistema Ecobici es utilizado por miles de personas en la capital mexicana. (Foto: Cuartoscuro )

Con el paso del tiempo, dicho sistema ha enfrentado el robo, vandalismo, desmantelamiento, ocultamiento y comercialización ilícita de las bicicletas.

De acuerdo con información del propio sistema Ecobici, entre enero de 2025 y abril de 2026, se registraron 1,007 bicicletas fuera del sistema, de las cuales únicamente 373 fueron recuperadas, mientras que 634 permanecen como pérdidas definitivas.

''Estas cifras reflejan una problemática creciente relacionada con el robo, retención indebida y falta de recuperación de unidades, lo que genera afectaciones directas al patrimonio público, a la operación del sistema y al derecho de movilidad de las personas usuarias'', dice la iniciativa de Macedo y Bravo.

En entrevista, el diputado Miguel Ángel Macedo enfatizó que cada unidad robada significa menos movilidad y pérdida de recursos al sector público.

El programa de bicicletas públicas Ecobici pretende tener disponibles 15 mil bicicletas en 2026 debido a la Copa Mundial de Futbol. (Foto: Cuartoscuro )

En la propuesta también se destaca que la afectación al sistema Ecobici impacta más a las mujeres. ''Cuando faltan bicicletas, aumentan sus tiempos, costos y también se reducen las opciones de traslado más seguras'', explicó el diputado Macedo.

Los datos presentados por Ecobici -citados en la propuesta- indican que en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 se concentraron algunos de los niveles más altos de pérdidas, con 68, 55 y 55 bicicletas no recuperadas respectivamente, evidenciando un incremento sostenido en las incidencias hacia el cierre del año.

Asimismo, durante los primeros meses de 2026 se observó una disminución significativa en la capacidad de recuperación de bicicletas, ya que entre enero y abril únicamente fueron recuperadas 51 unidades frente a 173 pérdidas acumuladas.

De acuerdo con los diputados proponentes, es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, rastreo, recuperación y sanción relacionados con las bicicletas públicas y el equipamiento urbano asociado, a fin de garantizar la continuidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema Ecobici como una política pública fundamental de movilidad sustentable en la Ciudad de México.

Los robos de bicicletas, señalan los diputados, ''generan afectaciones directas al patrimonio público, al derecho a la movilidad y a la continuidad de un servicio de interés colectivo financiado parcial o totalmente con recursos públicos''.

Con la iniciativa se busca reconocer expresamente como conducta sancionable el robo, posesión ilícita, desmantelamiento o daño de bicicletas públicas y de la infraestructura asociada a sistemas de movilidad compartida en la capital.

''La protección de los sistemas de movilidad sustentable no solo implica salvaguardar bienes materiales, sino también garantizar el derecho humano a la movilidad reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como fortalecer políticas ambientales, urbanas y de transporte orientadas al bienestar colectivo'', dicen los diputados proponentes en la iniciativa.

El diputado Macedo destacó que no se trata de ''castigar por castigar''. ''Se trata de proteger un servicio público, ya que al robar una bicicleta pública afectamos a toda la ciudadanía, al perder una bicicleta otros usuarios no llegan a sus destinos, pues no hay bicicletas para solventar'', dijo.

''La iniciativa busca que el robo, daño o desmantelamiento de las ciclo-estaciones tengan sanciones más claras y proporcionales, al considerarse una afectación al equipamiento urbano y al patrimonio público'', añadió.