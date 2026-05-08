Hoy No Circula Sabatino 9 de mayo: qué autos no pueden salir el segundo sábado en CDMX y Edomex

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir a comer, ir al cine o reunirte con amigos y familia. Sin embargo, antes de arrancar el auto y planear actividades en la Ciudad de México o el Estado de México, vale la pena revisar cómo opera el programa Hoy No Circula Sabatino este 9 de mayo, ya que ignorarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos.

Además de evitar sanciones económicas y contratiempos, cumplir con el programa también ayuda a disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, una de las zonas con mayores problemas ambientales del país.

El programa se mantendrá activo en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental.