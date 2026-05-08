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CDMX

Hoy No Circula Sabatino 9 de mayo: qué autos no pueden salir el segundo sábado en CDMX y Edomex

La medida busca disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades aconsejan verificar antes de salir si el vehículo cumple con las condiciones para circular.
vie 08 mayo 2026 06:32 PM
Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
Incumplir el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

El sábado suele ser el día perfecto para descansar, salir a comer, ir al cine o reunirte con amigos y familia. Sin embargo, antes de arrancar el auto y planear actividades en la Ciudad de México o el Estado de México, vale la pena revisar cómo opera el programa Hoy No Circula Sabatino este 9 de mayo, ya que ignorarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos.

Además de evitar sanciones económicas y contratiempos, cumplir con el programa también ayuda a disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, una de las zonas con mayores problemas ambientales del país.

El programa se mantendrá activo en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental.

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¿Qué autos no circulan este sábado 9 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula Sabatino , este sábado no podrán circular:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

-Autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma o número final.

Hoy No Circula Sabatino: segundo y cuarto sábado
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Sí podrán transitar este sábado:

-Autos con holograma 00 y 0.

-Vehículos eléctricos e híbridos.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

El llamado Doble Hoy No Circula únicamente se activa cuando existe contingencia ambiental y los niveles de contaminación son elevados. Para este sábado 9 de mayo no está contemplada su aplicación.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en distintos municipios del Estado de México, entre ellos:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el esquema funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse las restricciones puede salir caro. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica más gastos y tiempo perdido para recuperarlo.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El programa opera según el holograma y la terminación de placas del vehículo:

Holograma 2: no circula ningún sábado.

Holograma 1 con terminación impar: no circula el primer y tercer sábado del mes.

Holograma 1 con terminación par: no circula el segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: únicamente dejan de circular holograma 2 y autos foráneos.

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Consejos para evitar multas y contratiempos

Antes de salir este sábado, lo mejor es revisar algunos puntos básicos para evitar problemas:

-Consultar el calendario del Hoy No Circula.

-Revisar la calidad del aire.

-Planear traslados con anticipación.

-Verificar holograma, engomado y terminación de placas.

Una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza. Además, cumplir con el programa contribuye a reducir los niveles de contaminación y mejorar el aire que respiran millones de personas en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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