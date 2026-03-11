Taxistas iniciaron bloqueos la mañana de este miércoles 11 de marzo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como parte de una protesta contra la operación de plataformas de transporte privado como Uber y Didi en la zona federal del aeropuerto.
Taxistas desatan caos en el AICM: bloquean accesos a la Terminal 1 y complican llegada de pasajeros
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 11:00 horas los manifestantes bloquearon accesos a la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez, lo que provocó complicaciones viales y afectaciones para pasajeros que intentaban llegar a sus vuelos.
Horas antes, el propio aeropuerto advirtió en redes sociales que podrían registrarse movilizaciones de taxistas este miércoles, lo que afectaría la llegada y salida de viajeros. Por ello, recomendó a los pasajeros salir con suficiente anticipación y consultar con su aerolínea el estatus del vuelo.
Como alternativa, el aeropuerto recordó que los usuarios pueden utilizar el estacionamiento de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, desde donde se ofrece transporte gratuito hacia la Terminal 2.
11:05 #PrecauciónVial | Continúa afectada la vialidad de Circuito Interior al Norte y cerrada Av. Capitán Carlos León, alcaldía Venustiano Carranza, inmediaciones de la Terminal 1 del @AICM_mx, por manifestantes. #AlternativaVial Distribuidor vial Heberto Castillo, Eje 3 Oriente,… pic.twitter.com/2pNewd6RQV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026
Se registra enfrentamiento en la Terminal 2
También se reportó un breve enfrentamiento entre policías y taxistas que intentaban bloquear los accesos a la Terminal 2. Los manifestantes fueron replegados por los elementos de seguridad y varias unidades de taxi fueron retiradas del lugar.
La tensión derivó en empujones y forcejeos entre ambas partes, aunque la situación fue controlada en pocos minutos, lo que evitó que se concretara el bloqueo total en esa terminal.
Aunque la Terminal 2 no permanece bloqueada, el tránsito en la zona continúa complicado, lo que dificulta la llegada de pasajeros a ese punto del aeropuerto.
11:27 Se restablece la circulación en C. Economía y accesos a la Terminal 2 del @AICM_mx, @A_VCarranza, luego de manifestantes.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/7XhQYAE76k— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026
Usan camionetas para trasladar a pasajeros del AICM
Las autoridades del aeropuerto y del gobierno de la Ciudad de México habilitaron un sistema de camionetas y transporte alternativo para trasladar a los pasajeros afectados desde el Circuito Interior hasta los accesos del aeropuerto.
Por su parte, los taxistas advirtieron que no levantarán los bloqueos hasta que las autoridades se comprometan a atender sus demandas, principalmente relacionadas con la operación de plataformas de transporte privado como Uber y DiDi en las inmediaciones del aeropuerto.
Toma en cuenta ✈️— MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 11, 2026
La @SSC_CDMX mantiene dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del @AICM_mx, ante posible arribo de manifestantes en la terminal 1 y 2.
Se recomienda utilizar como alternativa vial la Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Oceanía. pic.twitter.com/N3XDM636RI
¿Por qué protestan los taxistas?
Los taxistas, organizados en Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., anunciaron la movilización en protesta por la presunta falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades del aeropuerto.
Según el gremio, estas instancias permiten que plataformas de transporte privado como Uber y Didi operen en áreas federales donde la normativa lo prohíbe, afectando a los operadores que cumplen con la ley. Esto ocurre en el contexto de la previsión de miles de pasajeros extranjeros que llegarán a la Ciudad de México por la celebración del Mundial 2026.
El sector también señala que se están promoviendo en el Senado y la Cámara de Diputados iniciativas para modificar la ley vigente, en lo que consideran un “traje a la medida” para las aplicaciones de transporte. Por ello, buscan defender su patrimonio, dignidad y fuente de empleo, que sostienen a miles de familias mexicanas.
La movilización comenzará a las 9:00 horas y contempla bloqueos en los accesos a ambas terminales del aeropuerto, así como la suspensión de servicios por cualquier organización de transporte terrestre que opere en el AICM, hasta que las autoridades garanticen por escrito que se respetará la ley vigente y que no habrá modificaciones que favorezcan a plataformas privadas como Uber y Didi.
La postura de Uber
Ante la controversia por el servicio de transporte en aeropuertos, la plataforma Uber señaló que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar detenciones arbitrarias y discriminatorias contra conductores que operan con su aplicación.
La empresa informó que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a las autoridades a cumplir con la suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 1202/2025, promovido por la compañía en 2025. Con esta resolución, los conductores que usan la plataforma pueden dejar y recoger pasajeros en los aeropuertos del país sin ser multados ni sufrir la confiscación de sus vehículos.
Uber afirmó que espera que la resolución judicial sea respetada por las autoridades, especialmente ante el aumento de viajeros previsto en México en los próximos años, y reiteró su disposición a dialogar con el gobierno para modernizar la regulación del transporte en aeropuertos y permitir la integración de las plataformas digitales al sistema de movilidad.
#ÚLTIMAHORA @Uber_MEX responde al anuncio de operativos de Guardia Nacional para inhibir la operación de taxis de aplicación. Uber aseguró en un comunicado que espera que se respete la suspensión definitiva que ordena a Guardia Nacional cesar las detenciones conductores de Uber. https://t.co/iLYzgxH5kM pic.twitter.com/pU3BCt2xlO— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 11, 2026
Seguridad reforzada
Desde temprano, las inmediaciones del aeropuerto amanecieron con fuerte presencia de elementos de policía de la Ciudad de México, para resguardar las instalaciones, minimizar afectaciones y prevenir posibles enfrentamientos.
A pesar de estas medidas, el aeropuerto recomienda a los pasajeros prever sus vuelos con mucha anticipación y considerar alternativas de traslado para evitar retrasos o contratiempos en compromisos importantes este miércoles.