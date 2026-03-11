Se registra enfrentamiento en la Terminal 2

También se reportó un breve enfrentamiento entre policías y taxistas que intentaban bloquear los accesos a la Terminal 2. Los manifestantes fueron replegados por los elementos de seguridad y varias unidades de taxi fueron retiradas del lugar.

La tensión derivó en empujones y forcejeos entre ambas partes, aunque la situación fue controlada en pocos minutos, lo que evitó que se concretara el bloqueo total en esa terminal.

Aunque la Terminal 2 no permanece bloqueada, el tránsito en la zona continúa complicado, lo que dificulta la llegada de pasajeros a ese punto del aeropuerto.

11:27 Se restablece la circulación en C. Economía y accesos a la Terminal 2 del @AICM_mx, @A_VCarranza, luego de manifestantes.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/7XhQYAE76k — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

Usan camionetas para trasladar a pasajeros del AICM

Las autoridades del aeropuerto y del gobierno de la Ciudad de México habilitaron un sistema de camionetas y transporte alternativo para trasladar a los pasajeros afectados desde el Circuito Interior hasta los accesos del aeropuerto.

Por su parte, los taxistas advirtieron que no levantarán los bloqueos hasta que las autoridades se comprometan a atender sus demandas, principalmente relacionadas con la operación de plataformas de transporte privado como Uber y DiDi en las inmediaciones del aeropuerto.

Toma en cuenta ✈️



La @SSC_CDMX mantiene dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del @AICM_mx, ante posible arribo de manifestantes en la terminal 1 y 2.



Se recomienda utilizar como alternativa vial la Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Oceanía. pic.twitter.com/N3XDM636RI — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 11, 2026

¿Por qué protestan los taxistas?

Los taxistas, organizados en Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., anunciaron la movilización en protesta por la presunta falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades del aeropuerto.

Según el gremio, estas instancias permiten que plataformas de transporte privado como Uber y Didi operen en áreas federales donde la normativa lo prohíbe, afectando a los operadores que cumplen con la ley. Esto ocurre en el contexto de la previsión de miles de pasajeros extranjeros que llegarán a la Ciudad de México por la celebración del Mundial 2026.

El sector también señala que se están promoviendo en el Senado y la Cámara de Diputados iniciativas para modificar la ley vigente, en lo que consideran un “traje a la medida” para las aplicaciones de transporte. Por ello, buscan defender su patrimonio, dignidad y fuente de empleo, que sostienen a miles de familias mexicanas.

La movilización comenzará a las 9:00 horas y contempla bloqueos en los accesos a ambas terminales del aeropuerto, así como la suspensión de servicios por cualquier organización de transporte terrestre que opere en el AICM, hasta que las autoridades garanticen por escrito que se respetará la ley vigente y que no habrá modificaciones que favorezcan a plataformas privadas como Uber y Didi.