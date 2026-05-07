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CDMX

Hoy No Circula 8 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo puede circular conforme a las reglas vigentes.
jue 07 mayo 2026 07:57 PM
Hoy No Circula Sabatino 10 de enero 2026 en CDMX y Edomex: así quedó sin contingencia ambiental
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Graciela López Herrera)

Si este viernes 8 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay algo que debes revisar antes de arrancar: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula seguirá operando de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de retrasos y complicaciones innecesarias.

Aunque se trata de un día de descanso oficial por el Día del Trabajo, las restricciones no se suspenden. El programa se mantendrá activo en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la región.

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¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este viernes deberán quedarse estacionados los vehículos que tengan:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los vehículos que podrán circular sin restricciones son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no existe contingencia ambiental, por lo que el programa funcionará con normalidad este viernes.

En caso de que las autoridades activaran una contingencia por mala calidad del aire, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante este viernes.

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¿En dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Ignorar las restricciones puede salir caro. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

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Consejos para evitar problemas

Antes de salir este viernes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Consulta el calendario del Hoy No Circula

-Revisa la calidad del aire

-Planea tus traslados con anticipación

-Verifica el holograma, engomado y terminación de placas de tu auto

Cumplir con el programa no solo evita sanciones económicas. También contribuye a disminuir los niveles de contaminación en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y varios dolores de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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