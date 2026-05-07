Hoy No Circula 8 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 8 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay algo que debes revisar antes de arrancar: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula seguirá operando de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de retrasos y complicaciones innecesarias.
Aunque se trata de un día de descanso oficial por el Día del Trabajo, las restricciones no se suspenden. El programa se mantendrá activo en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la región.