La CDMX se impone a ciudades de Rusia y Brasil; será la sede del Foro Urbano Mundial en 2028

“(Es una) apuesta por demostrar que las grandes metrópolis del siglo 21 pueden ser el camino para construir ciudades de derechos plenos, de vida digna, de prosperidad compartida, de democracia y de paz” , dijo.
El foro, impulsado por ONU-Hábitat desde 2002, es el principal espacio de diálogo urbano a nivel global. Reúne a gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil para discutir retos estructurales como vivienda, movilidad, desigualdad y cambio climático.
"Este foro es el espacio más importante del multilateralismo urbano global. Es muy importante el foro, porque desde el 2002 convoca cada dos años a los gobiernos, pero también a los organismos civiles, a la academia, a las comunidades, al sector privado, a debatir el presente y el futuro de las ciudades. Y estamos muy contentos de que este debate, que resonará en todo el mundo, se desarrolle en 2028, aquí en esta ciudad", dijo Brugada.
Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, destacó los puntos por los que la capital del país obtuvo la sede.
"Por su capacidad de organización, su compromiso político, su infraestructura y su visión para aprovechar el foro como plataforma de transformación” .
Vivienda, el tema central que impulsará la CDMX
El evento, añadió, será un punto de inflexión para pasar de las ideas a la acción y acelerar soluciones concretas en la calidad de vida urbana.
Como parte de esas acciones, Brugada destacó una serie de políticas públicas que buscan posicionar a la ciudad como un referente internacional.
Entre ellas, destacó la producción histórica de más de 500,000 acciones de vivienda social y así como la Ley de Rentas “Justas, Razonables y Asequibles”, orientada a contener fenómenos como la gentrificación.
“Será un parteaguas en la regulación del mercado de vivienda en renta”, sostuvo .