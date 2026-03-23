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La CDMX se impone a ciudades de Rusia y Brasil; será la sede del Foro Urbano Mundial en 2028

El mercado de vivienda en renta es uno de los temas que el gobierno de la Ciudad de México busca posicionar en el escenario internacional.
lun 23 marzo 2026 03:26 PM
Foro Urbano Mundial
La Ciudad de México fue elegida sede del WUF 2028. (Foto: Gobierno CDMX)

La Ciudad de México será la sede del Foro Urbano Mundial 2028 o World Urban Forum (WWF), en inglés, un nombramiento que la posiciona como epicentro del debate global sobre el futuro de las ciudades y refuerza su papel como laboratorio de políticas urbanas con enfoque social.

La Ciudad de México compitió con candidaturas de alto perfil, entre ellas Moscú, Rusia, y Fortaleza, en Brasil, a las que finalmente superó tras un proceso de evaluación técnica y política encabezado por ONU-Hábitat. Para la jefa de gobierno, Clara Brugada, es un logro que trasciende lo simbólico.

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“(Es una) apuesta por demostrar que las grandes metrópolis del siglo 21 pueden ser el camino para construir ciudades de derechos plenos, de vida digna, de prosperidad compartida, de democracia y de paz” , dijo.

El foro, impulsado por ONU-Hábitat desde 2002, es el principal espacio de diálogo urbano a nivel global. Reúne a gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil para discutir retos estructurales como vivienda, movilidad, desigualdad y cambio climático.

"Este foro es el espacio más importante del multilateralismo urbano global. Es muy importante el foro, porque desde el 2002 convoca cada dos años a los gobiernos, pero también a los organismos civiles, a la academia, a las comunidades, al sector privado, a debatir el presente y el futuro de las ciudades. Y estamos muy contentos de que este debate, que resonará en todo el mundo, se desarrolle en 2028, aquí en esta ciudad", dijo Brugada.

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Ana Claudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, destacó los puntos por los que la capital del país obtuvo la sede.

"Por su capacidad de organización, su compromiso político, su infraestructura y su visión para aprovechar el foro como plataforma de transformación” .

Vivienda, el tema central que impulsará la CDMX

El evento, añadió, será un punto de inflexión para pasar de las ideas a la acción y acelerar soluciones concretas en la calidad de vida urbana.

Como parte de esas acciones, Brugada destacó una serie de políticas públicas que buscan posicionar a la ciudad como un referente internacional.

Entre ellas, destacó la producción histórica de más de 500,000 acciones de vivienda social y así como la Ley de Rentas “Justas, Razonables y Asequibles”, orientada a contener fenómenos como la gentrificación.

“Será un parteaguas en la regulación del mercado de vivienda en renta”, sostuvo .

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Brugada destacó además que el modelo de la CDMX también incorpora innovaciones en espacio público —como las denominadas Utopías—, sistemas de movilidad sustentable con énfasis en electromovilidad y teleféricos urbanos, así como una estrategia de cuidados que busca redistribuir el trabajo no remunerado, que en palabras de la mandataria, se trata de “un nuevo tipo de urbanismo social; un urbanismo feminista”.

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Desde el Gobierno federal, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, también enfatizó el carácter estratégico del nombramiento.

“Este logro es resultado de un esfuerzo colectivo; de una visión compartida y de una convicción profunda. México tiene mucho que aportar al debate global”, afirmó .

Vega también destacó que el foro permitirá posicionar a América Latina en la agenda urbana internacional.

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Urbanismo social, una visión a futuro

En tanto, el canciller Juan Ramón de la Fuente vinculó la designación con el liderazgo acumulado de la ciudad en materia urbana.

“El anuncio que hoy ha hecho ONU Hábitat es una muestra contundente de ese liderazgo”, dijo, a la vez que subrayó la coordinación entre niveles de gobierno como factor clave del resultado .

El el WUF 14 abre un periodo de preparación de dos años en la capital que incluirá la instalación de un comité promotor plural y la articulación de actores locales e internacionales.

La intención, según dijo Brugada, es que el proceso tenga efectos desde ahora y no sólo en 2028.

“Este foro será un espacio vibrante de conversación… pero también una oportunidad para construir el futuro urbano del planeta”, resaltó

La Ciudad de México buscará así capitalizar esta coyuntura para consolidarse como referente del llamado “urbanismo social” y, al mismo tiempo, influir en la próxima generación de acuerdos internacionales en materia urbana.

El reto es traducir la visibilidad internacional en resultados tangibles, como apuntó Rossbach, el objetivo es que el foro no se limite al diagnóstico, sino que funcione como catalizador de soluciones.

“Un espacio donde gobiernos, sociedad civil y comunidades comparten soluciones reales”, apuntó.

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Ciudad de México Clara Brugada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

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