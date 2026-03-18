CANCÚN - A 85 días de que en la Ciudad de México se realice el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 , Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la capital, anunció que habrá total transparencia en los recursos utilizados en obras mundalistas, así como en el uso del presupuesto capitalino.
CDMX promete transparencia en obras del Mundial y en presupuesto capitalino
“Nosotros hemos anunciado que vamos a trabajar para dar transparencia, por ejemplo, a temas de interés es el presupuesto público de la ciudad y las obras del Mundial, y nos parece que todo eso da mucha certeza”, explicó en su participación durante su participación en el panel “La Banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles”, de la 89 Convención Bancaria que se realiza en Cancún, Quintana Roo.
Rumbo al Mundial de la FIFA , en julio de 2025, BBVA México anunció que sería el banco responsable de un fideicomiso con 4,000 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México destinó para la infraestructura y movilidad en la capital del país.
El banco informó que se comprarían 17 unidades del Tren Ligero para el tramo Tasqueña-Xochimilco, 17 trolebuses para el circuito Universidad-Estadio Azteca y 11 autobuses eléctricos para el Centrobús que corre sobre avenida Hidalgo, Donceles, Circunvalación, Fray Servando, Río de la Loza, Av. Chapultepec, Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Además, se realizarían obras como la remodelación de CETRAMs en Tasqueña, Huipulco y Universidad, modernización de bajo puentes en Tlalpan, creación de la Calzada Verde Flotante y ciclovías en Calzada de Tlalpan, así como biciestacionamientos masivos.
El gobierno de la Ciudad de México tiene como proyecto desarrollar un portal de transparencia para dar seguimiento al gasto y a las inversiones relacionadas con la máxima justa deportiva, cuya una de sus sedes será la capital.
De Botton aseguró que las obras del Mundial no solo responderán a las necesidades de la competencia deportiva, sino que se quedarán para el beneficio de los capitalinos.
“Son obras de beneficio permanente que puedan ser útiles para el Mundial de futbol... Son obras para el beneficio permanente, es decir que van a quedar aún después del Mundial de futbol”, indicó.
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CDMX tiene finanzas fuertes
El también exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la Ciudad de México tiene finanzas fuertes, lo que ha permitido incrementar en dos años en 55% la inversión en obra pública.
“Gracias a esa fortaleza financiera, hoy podemos decir que dos años después, la Ciudad de México incrementó 55% de la inversión”, expuso.
La política fiscal que se implementa en la ciudad de México, en la que se han priorizado algunos incentivos, ha permitido incrementar la recaudación y una muestra de ello es que en 2026 más de la mitad de los capitalinos ha pagado su impuesto por el predial.
“Es la única todo el país donde ya más de la mitad de las personas cumplieron, por ejemplo, con su predial en todo el año”, destacó.
El funcionario anunció que el gobierno de la Ciudad de México trabaja en su plan de desarrollo, el cual es el rumbo a seguir para las próximas dos décadas.
“Nosotros hemos organizado foros con el sector académico, con el sector empresarial, con la Asociación de Bancos de México, para platicar sobre el plan general de desarrollo, que hoy en día está en consulta, que va a ser la ruta para los siguientes 20 años”, indicó.
La idea, dijo, es ponerse de acuerdo sobre a dónde quiere llegar la Ciudad de México y los objetivos de la capital para así generar las condiciones para la inversión que genere el desarrollo.