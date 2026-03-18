CDMX promete transparencia en obras del Mundial y en presupuesto capitalino

“Nosotros hemos anunciado que vamos a trabajar para dar transparencia, por ejemplo, a temas de interés es el presupuesto público de la ciudad y las obras del Mundial, y nos parece que todo eso da mucha certeza”, explicó en su participación durante su participación en el panel “La Banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles”, de la 89 Convención Bancaria que se realiza en Cancún, Quintana Roo.

Rumbo al Mundial de la FIFA , en julio de 2025, BBVA México anunció que sería el banco responsable de un fideicomiso con 4,000 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México destinó para la infraestructura y movilidad en la capital del país.

El banco informó que se comprarían 17 unidades del Tren Ligero para el tramo Tasqueña-Xochimilco, 17 trolebuses para el circuito Universidad-Estadio Azteca y 11 autobuses eléctricos para el Centrobús que corre sobre avenida Hidalgo, Donceles, Circunvalación, Fray Servando, Río de la Loza, Av. Chapultepec, Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Además, se realizarían obras como la remodelación de CETRAMs en Tasqueña, Huipulco y Universidad, modernización de bajo puentes en Tlalpan, creación de la Calzada Verde Flotante y ciclovías en Calzada de Tlalpan, así como biciestacionamientos masivos.

El gobierno de la Ciudad de México tiene como proyecto desarrollar un portal de transparencia para dar seguimiento al gasto y a las inversiones relacionadas con la máxima justa deportiva, cuya una de sus sedes será la capital.