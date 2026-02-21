SomosMx concluye proceso de formación como partido y se dice listo para las elecciones de 2027

Aseguró que, como hace décadas, ahora Morena ejerce un supuesto autoritarismo en el gobierno y va por una reforma electoral para no dejar el poder.

“Esta tragedia, esta epopeya oscura debe de terminar. Hace 30 años avanzamos en la separación de las funciones del Estado mexicano. Hoy tenemos que iniciar de nuevo la separación del Estado mexicano del partido oficial”, advirtió.

Al encabezar este sábado la Asamblea Nacional de Somos México, agregó que la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es "regresiva y autoritaria".

“Quieren poner el último clavo en la destrucción y secuestro de nuestra Constitución. Intentan no dejar el poder aun cuando pierdan la mayoría electoral. No se los vamos a permitir”, advirtió.

Acosta, quien también fue líder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó los planteamientos de la presidenta sobre el sistema electoral que se requiere.

“Su propuesta de reforma es tan mala que ni siquiera convence a sus aliados. Ya destruyeron, secuestraron, colonizaron al Poder Judicial y sin Poder Judicial autónomo no hay democracia cierta en ningún lugar del mundo. En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.

Acosta dijo que en el país hay crisis de salud, educativa y de seguridad y sostuvo que el partido en el gobierno está, además, vinculado al crimen.

“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados. Pero, sobre todo, vamos a ganar la presidencia de la República en 2030. Nuestro cariño, nuestro amor por México es mucho más fuerte que su odio, su ineficacia y su ambición mezquina de poder”, lanzó.