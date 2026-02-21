Publicidad

México

SomosMx concluye proceso de formación como partido y se dice listo para las elecciones de 2027

La organización acudirá el viernes 27 al INE a presentar su solicitud formal de registro como partido nacional, con lo que iniciará la revisión de legalidad del proceso y validez de las afiliaciones.
sáb 21 febrero 2026 03:56 PM
somos-mx.jpeg
El experredista Guadalupe Acosta Naranjo fue electo como presidente de Somos México. (Foto: Carina García/Expansión Política)

Somos México concluyó hoy la última fase en el proceso interno de constitución como nuevo partido y se declaró listo para competir solo en las elecciones federales de 2027, para quitar a Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados.

Guadalupe Acosta Naranjo, experredista, fue electo como presidente de la organización. En su primer mensaje con este cargo aseguró que Somos México nació para defender los avances democráticos del país.

Aseguró que, como hace décadas, ahora Morena ejerce un supuesto autoritarismo en el gobierno y va por una reforma electoral para no dejar el poder.

“Esta tragedia, esta epopeya oscura debe de terminar. Hace 30 años avanzamos en la separación de las funciones del Estado mexicano. Hoy tenemos que iniciar de nuevo la separación del Estado mexicano del partido oficial”, advirtió.

Al encabezar este sábado la Asamblea Nacional de Somos México, agregó que la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es "regresiva y autoritaria".

“Quieren poner el último clavo en la destrucción y secuestro de nuestra Constitución. Intentan no dejar el poder aun cuando pierdan la mayoría electoral. No se los vamos a permitir”, advirtió.

Acosta, quien también fue líder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó los planteamientos de la presidenta sobre el sistema electoral que se requiere.

“Su propuesta de reforma es tan mala que ni siquiera convence a sus aliados. Ya destruyeron, secuestraron, colonizaron al Poder Judicial y sin Poder Judicial autónomo no hay democracia cierta en ningún lugar del mundo. En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.

Acosta dijo que en el país hay crisis de salud, educativa y de seguridad y sostuvo que el partido en el gobierno está, además, vinculado al crimen.

“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados. Pero, sobre todo, vamos a ganar la presidencia de la República en 2030. Nuestro cariño, nuestro amor por México es mucho más fuerte que su odio, su ineficacia y su ambición mezquina de poder”, lanzó.

Van a tribunales contra decisiones del INE

La validez de la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México fue certificada con la asistencia de 638 delegados. Así concluyó el periodo de afiliación con 310,000 afiliados en 246 asambleas distritales.

La certificación la hizo María Luisa Flores, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México.

En la Asamblea, además del presidente, se eligió a Cecilia Soto, excandidata presidencial del Partido del Trabajo (PT), como secretaria general; también se aprobaron los Estatutos y demás documentos básicos de una organización política.

Somos Mx acudirá el viernes 27 de febrero al INE a presentar su solicitud formal de registro como partido, con lo que iniciará la revisión de legalidad del proceso y validez de las afiliaciones para la decisión final en junio-julio.

El presidente del Consejo Nacional, Emilio Álvarez Icaza, anunció que impugnarán la decisión del INE que dejó fuera y desconoció a miles de militantes, porque se invalidaron indebidamente los afiliados de 46 asambleas.

En su mensaje, Acosta prometió que el nuevo partido será democrático y honesto.

“Quien busque elevar su ego o su bolsillo está en el lugar equivocado, aquí se viene a servir, anteponiendo el bienestar de las personas a cualquier comodidad personal. Segundo, la verdad deberá ser nuestra única moneda. La mentira se paga con hospitales vacíos y mucho dolor. Digamos la verdad aunque incomode. Tercero, trabajemos por el legado y no por el aplauso”, exhortó.

Entre otros militantes de este partido están el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés; el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, y el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

También el expanista Fernando Torres Landa, electo como presidente de la Comisión de Justicia; el politólogo José Antonio Crespo; los experredistas Ramón Sosamontes, Fernando Belaunzarán, Fernando Ovalle y Arturo Herviz.

