Hoy No Circula 14 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si este jueves 14 de mayo tienes pensado usar el automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que primero revises el programa Hoy No Circula. La medida es obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarla puede derivar en multas de varios miles de pesos, además de complicaciones para moverte por la ciudad.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones permanentes para reducir la contaminación atmosférica. En días recientes se han registrado episodios de mala calidad del aire e incluso contingencias ambientales, lo que mantiene la atención sobre posibles ajustes como el Doble Hoy No Circula.