Puente del 16 de marzo: estos serán los horarios del Metro, Metrobús y transportes en CDMX

Cabe recordar que este feriado se recorre del 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, al lunes más cercano, con el objetivo de formar uno de los llamados “puentes vacacionales” al unirse con el fin de semana.

Debido a ello, se suspenden las clases y muchas actividades laborales en el país, por lo que suele ser una jornada en la que muchas personas aprovechan para salir de paseo con familiares o amigos.

En este contexto, resulta importante conocer cómo operará el transporte público en la capital durante ese día.