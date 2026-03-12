Puente del 16 de marzo: estos serán los horarios del Metro, Metrobús y transportes en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios especiales del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público que operarán este lunes 16 de marzo, día considerado de descanso obligatorio a nivel nacional.
Cabe recordar que este feriado se recorre del 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, al lunes más cercano, con el objetivo de formar uno de los llamados “puentes vacacionales” al unirse con el fin de semana.
Debido a ello, se suspenden las clases y muchas actividades laborales en el país, por lo que suele ser una jornada en la que muchas personas aprovechan para salir de paseo con familiares o amigos.
En este contexto, resulta importante conocer cómo operará el transporte público en la capital durante ese día.
El Gobierno capitalino informó que la Red de Movilidad Integrada operará con horarios especiales este lunes 16 de marzo.
A continuación, así funcionará cada sistema de transporte público en la ciudad:
Metro CDMX
07:00 a 00:00 horas
Metrobús
05:00 a 00:00 horas
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad (RTP)
05:00 a 00:00 horas
Trolebús
Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: 06:00 a 23:30 horas
Línea 10 (Trolebús Elevado): 05:00 a 00:00 horas
Línea 12 (Aztecas): 05:30 a 23:30 horas
Cablebús
07:00 a 23:00 horas
Tren Ligero
07:00 a 23:30 horas
En algunas secciones del servicio se indica operación desde las 06:45 horas
Ecobici
05:00 a 00:30 horas
Servicio de Apoyo Línea 2 del Metro
09:45 a 00:30 horas
Biciestacionamientos
07:00 a 00:00 horas
Las autoridades recomendaron planear los traslados con anticipación, ya que los horarios corresponden a un esquema especial por día festivo y pueden presentar variaciones en algunas rutas o estaciones.
Sube tu bici al Metro y otros transportes
Este lunes 16 de marzo se permitirá el ingreso con bicicletas al Sistema de Transporte Colectivo Metro, como ocurre habitualmente en días festivos y días domingo.
Además del Metro, otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada que permitirán el acceso con bicicleta durante la jornada son el Cablebús, el Metrobús y el Tren Ligero.
En el caso del Trolebús y RTP, el ingreso con bicicleta estará sujeto a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y permitir el paso de otros usuarios.
¿Habrá parquímetros este lunes 16 de marzo?
El sistema de parquímetros Ecoparq no operará este lunes 16 de marzo, debido a que se trata de un día de descanso obligatorio.
De acuerdo con la información oficial, no será necesario realizar el pago por estacionarse en las zonas donde normalmente funciona el sistema, por lo que los automovilistas podrán dejar su vehículo sin cubrir la tarifa durante toda la jornada.
En este contexto, las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a consultar los horarios antes de salir y planear los traslados con anticipación, especialmente durante este puente. Con ello se busca facilitar la movilidad de quienes permanecerán en la ciudad o aprovecharán el día para realizar actividades recreativas.