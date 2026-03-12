Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Puente del 16 de marzo: estos serán los horarios del Metro, Metrobús y transportes en CDMX

Consulta cómo operarán los principales sistemas de movilidad durante el feriado, así como las facilidades para ciclistas y el funcionamiento de los parquímetros.
jue 12 marzo 2026 02:20 PM
marcha sindicato metro
Habrá horarios especiales en el transporte público por el puente del 16 de marzo. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/ Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los horarios especiales del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público que operarán este lunes 16 de marzo, día considerado de descanso obligatorio a nivel nacional.

Publicidad

Cabe recordar que este feriado se recorre del 21 de marzo, fecha en la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, al lunes más cercano, con el objetivo de formar uno de los llamados “puentes vacacionales” al unirse con el fin de semana.

Debido a ello, se suspenden las clases y muchas actividades laborales en el país, por lo que suele ser una jornada en la que muchas personas aprovechan para salir de paseo con familiares o amigos.

En este contexto, resulta importante conocer cómo operará el transporte público en la capital durante ese día.

Publicidad

Así operará el transporte público en CDMX este lunes 16 de marzo

El Gobierno capitalino informó que la Red de Movilidad Integrada operará con horarios especiales este lunes 16 de marzo.

A continuación, así funcionará cada sistema de transporte público en la ciudad:

Metro CDMX

07:00 a 00:00 horas

Metrobús

05:00 a 00:00 horas

Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad (RTP)

05:00 a 00:00 horas

sarampion mundial cdmx.jpeg
CDMX

CDMX busca que turistas que asistan al Mundial vengan vacunados contra el sarampión

Trolebús

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: 06:00 a 23:30 horas

Línea 10 (Trolebús Elevado): 05:00 a 00:00 horas

Línea 12 (Aztecas): 05:30 a 23:30 horas

Cablebús

07:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

07:00 a 23:30 horas

En algunas secciones del servicio se indica operación desde las 06:45 horas

Ecobici

05:00 a 00:30 horas

Servicio de Apoyo Línea 2 del Metro

09:45 a 00:30 horas

Biciestacionamientos

07:00 a 00:00 horas

Las autoridades recomendaron planear los traslados con anticipación, ya que los horarios corresponden a un esquema especial por día festivo y pueden presentar variaciones en algunas rutas o estaciones.

Publicidad

Sube tu bici al Metro y otros transportes

Este lunes 16 de marzo se permitirá el ingreso con bicicletas al Sistema de Transporte Colectivo Metro, como ocurre habitualmente en días festivos y días domingo.

Además del Metro, otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada que permitirán el acceso con bicicleta durante la jornada son el Cablebús, el Metrobús y el Tren Ligero.

En el caso del Trolebús y RTP, el ingreso con bicicleta estará sujeto a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y permitir el paso de otros usuarios.

¿El Estadio Azteca se quedará sin Mundial 2026? Ollamani reconoce el riesgo ante sus accionistas
Empresas

¿El Estadio Azteca se quedará sin Mundial 2026? Ollamani reconoce el riesgo ante sus accionistas

¿Habrá parquímetros este lunes 16 de marzo?

El sistema de parquímetros Ecoparq no operará este lunes 16 de marzo, debido a que se trata de un día de descanso obligatorio.

De acuerdo con la información oficial, no será necesario realizar el pago por estacionarse en las zonas donde normalmente funciona el sistema, por lo que los automovilistas podrán dejar su vehículo sin cubrir la tarifa durante toda la jornada.

En este contexto, las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a consultar los horarios antes de salir y planear los traslados con anticipación, especialmente durante este puente. Con ello se busca facilitar la movilidad de quienes permanecerán en la ciudad o aprovecharán el día para realizar actividades recreativas.

Tags

Ciudad de México Metro Metrobús

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad