CDMX

CDMX va al Mundial 2026 con espacios disponibles en Airbnb y una regulación pendiente

A menos de cinco meses del partido inaugural del Mundial de Futbol, la CDMX aún no aplica límites a la vivienda turística en plataformas como Airbnb.
sáb 10 enero 2026 04:30 PM
Posada Antimundial Estadio Azteca
La CDMX ha registrado protestas por la gentrificación y el alza de precios en viviendas y hospedajes, así como por desalojos, por la falta de regulación. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Con 26,294 espacios ofrecidos en la plataforma Airbnb, la Ciudad de México se acerca al Mundial 2026 con una regulación de alojamientos turísticos que no se aplica hasta el momento y una iniciativa de Ley de Rentas Justas cuya presentación se ha aplazado.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó límites para plataformas de hospedaje como Airbnb en la Ley de Turismo y la Ley de Vivienda, reformas que fueron publicadas en abril de 2024 en la Gaceta Oficial, pero siguen sin aplicarse.

Entre las reglas está el registro tanto de las plataformas como de los anfitriones e inmuebles que se alquilan como vivienda turística en padrones del Gobierno capitalino que debían ser habilitados a más tardar en octubre de 2024 por la Secretaría de Turismo y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

No obstante, estos padrones no han sido habilitados, por lo cual no se aplican restricciones como el máximo de seis meses de ocupación por vivienda y la prohibición de rentar como vivienda turística aquellos departamentos o casas construidos con programas de vivienda social o como parte de la reconstrucción por el sismo de 2017.

Ante la ausencia de un marco regulador, los espacios en la capital ofrecidos en Airbnb crecieron 14.6% en poco más de tres años, pues en noviembre de 2022 se tenían 22,948 espacios registrados en esta plataforma, de acuerdo con el portal Inside Airbnb, una iniciativa independiente que publica datos de los alquileres a nivel internacional.

De los alojamientos ofrecidos actualmente en la capital mexicana –una de las tres sedes para el evento deportivo–, 17,130 son viviendas completas (65.1%) y 8,822 se trata de habitaciones privadas (33.6%), mientras solo 256 son habitaciones compartidas (1.0%) y 86 son habitaciones de hotel (0.3%).

Alojamientos de Airbnb por alcaldía en CDMX

  • Cuauhtémoc: 12,171
  • Miguel Hidalgo: 4,421
  • Benito Juárez: 2,994
  • Coyoacán: 1,691
  • Álvaro Obregón: 943
  • Venustiano Carranza: 897
  • Tlalpan: 767
  • Gustavo A. Madero: 509
  • Iztacalco: 479
  • Cuajimalpa: 391
  • Azcapotzalco: 383
  • Iztapalapa: 295
  • Xochimilco: 151
  • Magdalena Contreras: 133
  • Tláhuac: 39
  • Milpa Alta: 30
La regulación pendiente en medio de protestas

A menos de cinco meses del partido inicial del Mundial de Futbol –que comenzará con la primer patada el 11 de junio en el Estadio CDMX, antes Estadio Azteca– la preocupación por el encarecimiento de la vivienda, la gentrificación e incluso los desalojos irregulares se ha hecho sentir en la capital.

Familias desalojadas del inmueble de República de Cuba 11 se manifestaron frente al Congreso capitalino por las irregularidades en el juicio que les llevó a ser expulsados por la fuerza de los departamentos donde vivían; antes ya se habían realizado marchas contra la gentrificación en la ciudad, una el 4 de julio en el corredor Roma-Condesa, uno de los más populares entre nómadas digitales, y la segunda de Fuentes Brotantes a Ciudad Universitaria el 20 de julio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en julio un total de 14 puntos para combatir el desplazamiento de los habitantes originarios de la Ciudad de México por el encarecimiento de rentas, entre los cuales destaca la presentación de una iniciativa de Rentas Justas así como fortalecer la regulación sobre plataformas de vivienda turística como Airbnb.

Pese a que estas iniciativas se indicó serían presentadas al Congreso local en octubre, aún no son enviadas y Brugada aseguró que será este mes de enero cuando lleguen sus propuestas de reformas.

A principios de año vamos a sacar ya la manera de cómo vamos a regular esto, sobre todo el registro (para viviendas turísticas en plataformas).
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Actualmente tenemos cierta regulación sobre estas plataformas y lo que vamos a hacer es abrir el registro, que eso ya está regulado. Lo demás vendrá en la ley, pero para el Mundial sí estamos preparados”, afirmó Brugada el 30 de diciembre durante una conferencia de prensa.

Inti Muñoz, secretario de Vivienda, justificó que las iniciativas no se han presentado pues se espera al inicio del periodo ordinario del Congreso de la ciudad que arranca el 1 de febrero, además de incluir las diversas opiniones.

“Una de las razones es que hemos puesto todo el cuidado necesario en incluir distintas opiniones que fueron vertidas durante los foros que se llevaron a cabo, en torno al Bando Uno. Se ha puesto también especial énfasis en cuidar cómo se debe aplicar el llamado índice de precios de alquiler razonable”, dijo el funcionario en dicha conferencia.

