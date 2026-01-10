CDMX va al Mundial 2026 con espacios disponibles en Airbnb y una regulación pendiente

La regulación pendiente en medio de protestas

A menos de cinco meses del partido inicial del Mundial de Futbol –que comenzará con la primer patada el 11 de junio en el Estadio CDMX, antes Estadio Azteca– la preocupación por el encarecimiento de la vivienda, la gentrificación e incluso los desalojos irregulares se ha hecho sentir en la capital.

Familias desalojadas del inmueble de República de Cuba 11 se manifestaron frente al Congreso capitalino por las irregularidades en el juicio que les llevó a ser expulsados por la fuerza de los departamentos donde vivían; antes ya se habían realizado marchas contra la gentrificación en la ciudad, una el 4 de julio en el corredor Roma-Condesa, uno de los más populares entre nómadas digitales, y la segunda de Fuentes Brotantes a Ciudad Universitaria el 20 de julio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en julio un total de 14 puntos para combatir el desplazamiento de los habitantes originarios de la Ciudad de México por el encarecimiento de rentas, entre los cuales destaca la presentación de una iniciativa de Rentas Justas así como fortalecer la regulación sobre plataformas de vivienda turística como Airbnb.

Pese a que estas iniciativas se indicó serían presentadas al Congreso local en octubre, aún no son enviadas y Brugada aseguró que será este mes de enero cuando lleguen sus propuestas de reformas.

A principios de año vamos a sacar ya la manera de cómo vamos a regular esto, sobre todo el registro (para viviendas turísticas en plataformas). Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

“Actualmente tenemos cierta regulación sobre estas plataformas y lo que vamos a hacer es abrir el registro, que eso ya está regulado. Lo demás vendrá en la ley, pero para el Mundial sí estamos preparados”, afirmó Brugada el 30 de diciembre durante una conferencia de prensa.

Inti Muñoz, secretario de Vivienda, justificó que las iniciativas no se han presentado pues se espera al inicio del periodo ordinario del Congreso de la ciudad que arranca el 1 de febrero, además de incluir las diversas opiniones.

“Una de las razones es que hemos puesto todo el cuidado necesario en incluir distintas opiniones que fueron vertidas durante los foros que se llevaron a cabo, en torno al Bando Uno. Se ha puesto también especial énfasis en cuidar cómo se debe aplicar el llamado índice de precios de alquiler razonable”, dijo el funcionario en dicha conferencia.