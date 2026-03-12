¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Si planeas usar tu automóvil este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que conviene preguntarte es sencillo: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios, por lo que vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en diversos municipios del Estado de México.

Aunque por ahora no está activa la Fase 1 de contingencia ambiental, los reportes oficiales mantienen niveles de calidad del aire considerados “malos” en buena parte del valle. Las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar la activación de medidas extraordinarias en los próximos días.