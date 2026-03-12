Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 13 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Las altas temperaturas y contaminantes mantienen bajo vigilancia la calidad del aire. Antes de salir, revisa si tu vehículo tiene restricción.
jue 12 marzo 2026 05:03 PM
Hoy No Circula 3 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes
El programa Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu automóvil este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que conviene preguntarte es sencillo: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios, por lo que vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en diversos municipios del Estado de México.

Aunque por ahora no está activa la Fase 1 de contingencia ambiental, los reportes oficiales mantienen niveles de calidad del aire considerados “malos” en buena parte del valle. Las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar la activación de medidas extraordinarias en los próximos días.

Publicidad

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

La restricción aplica para los vehículos que cumplan todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Vehículos que sí pueden circular

Podrás moverte con normalidad si tu coche se encuentra en alguno de estos casos:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

En caso de que se activara la Fase 1 de contingencia, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.

Publicidad

¿Dónde aplica la restricción?

El programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse a partir del 1 de enero de 2026.

Publicidad

Multa por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización en 2026, las sanciones quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir este viernes, toma en cuenta estas recomendaciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Cumplir con el programa no solo evita multas. También contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de usar tu auto puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

Tags

Ciudad de México Movilidad eléctrica Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad