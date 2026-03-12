Publicidad

CDMX

¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves 12 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Este jueves revisa si tu auto puede circular en la CDMX y el Edomex; las multas por incumplimiento del programa van hasta 3,519 pesos.
jue 12 marzo 2026 07:51 AM
Doble hoy no circula 14 de febrero 2026: quiénes no circulan este sábado en CDMX y Edomex
La restricción del No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y municipios del Edomex. (Cuartoscuro)

Si planeas usar tu automóvil este jueves 12 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes preguntarte es: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios, así que vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en diversos municipios del Edomex.

Aunque la fase 1 de contingencia ambiental no está activa por ahora, los reportes oficiales mantienen niveles de calidad del aire “malos” en gran parte del Valle de México. Las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar la activación de medidas extraordinarias en los próximos días.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas características:

Engomado verde

Placas con terminación 1 o 2

Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con alguno de estos supuestos, lo recomendable es buscar alternativas: transporte público, bicicleta, caminar o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Este jueves podrán circular:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de encender el motor, revisa con cuidado el color del engomado, el holograma y el último dígito de tus placas. Un descuido puede salir caro.

¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la medida opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el programa aplica en los siguientes municipios:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos dos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular cuando no corresponde puede afectar seriamente tu bolsillo. Con el valor de la UMA en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, ya que pueden modificar las reglas.

Respetar el programa no solo ayuda a evitar sanciones, también contribuye a disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire que respiras te lo agradecerán.

