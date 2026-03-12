¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves 12 de marzo? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Si planeas usar tu automóvil este jueves 12 de marzo en la Ciudad de México o en el Estado de México, lo primero que debes preguntarte es: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar el programa Hoy No Circula puede traducirse en multas elevadas y retrasos innecesarios, así que vale la pena revisar las reglas antes de salir de casa.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital como en diversos municipios del Edomex.

Aunque la fase 1 de contingencia ambiental no está activa por ahora, los reportes oficiales mantienen niveles de calidad del aire “malos” en gran parte del Valle de México. Las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar la activación de medidas extraordinarias en los próximos días.