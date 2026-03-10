De acuerdo con su boletín de las 16:00 horas, este martes se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX indicó que debido a un sistema anticiclónico, y un viento débil, provocó la tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono.

Además, se presentaron temperaturas máximas de 28 Celsius, condiciones que favorecieron concentraciones de ozono en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Por ello, la CAMe activó la Fase 1 de Contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



¿Qué autos no salen el miércoles 11 de marzo?

De acuerdo con el anuncio de la CAMe, los autos que no podrán circular son:

- Vehículos particulares con con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

