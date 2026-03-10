Publicidad

CDMX

Tercer cuerpo sin vida es localizado en inmueble colapsado en San Antonio Abad

El edificio, ubicado cerca del Metro San Antonio, quedó dañado tras el sismo de 2017, detallaron autoridades de la Ciudad de México. Los trabajos de rescate continúan para sacar a una persona.
mar 10 marzo 2026 09:20 AM
Edificio colapsado en San Antonio Abad: localizan al tercer trabajador sin vida en los escombros
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a supervisar las labores de rescate junto a la secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miriam Urzua Venegas, y el secretario de Obras, Raúl Basulto. (Shelma Navarrete)

Un edificio que se encontraba en proceso de demolición sufrió este lunes un colapso no controlado, lo que causó la caída de tres losas y ha cobrado la vida de tres personas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se trata de un inmueble afectado por el sismo de 2017, con daños acumulados desde el terremoto de 1985. Al momento del desplome, se encontraban 13 personas dentro del inmueble, de las cuales cuatro quedaron atrapadas. Una de ellas resultó afectada, por lo que fue trasladada por politraumatismo al Hospital Rubén Leñero.

La alcaldesa de Cuahtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó la mañana de este martes el hallazgo de un tercer cuerpo sin vida entre los escombros.

"Agradecemos profundamente el trabajo de los binomios caninos y de todas las autoridades y equipos de emergencia, incluido el personal de la Alcaldía, que desde ayer han trabajado sin descanso en el lugar. Las labores continúan", publicó en X.

En tanto que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana informó que se continúan realizando labores para la recuperación del cuerpo de esta persona localizada.

El edificio está ubicado a un costado de las instalaciones del Subsistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México y a unos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Desde el momento del colapso, al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de policías.

De los edificios cercanos fueron desalojadas 57 personas y se cerró la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad en dirección norte, para evitar el riesgo hacia otras personas.

derrumbe-tlalpan
Alrededor de 13 trabajadores más se encontraban en la construcción. (Shelma Navarrete)

Brugada rechazó este lunes que el colapso fuera causado por las obras que se realizan sobre Calzada de Tlalpan, donde frente al edificio se construye un tramo del Parque Elevado de Tlalpan.

"No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. (...) Ni se va a cerrar el Metro ni las obras tienen que ver, se trata de un proceso de demolición privado que estaban haciendo", señaló la mandataria capitalina.

A la noche de este lunes, de los cuatro trabajadores atrapados, uno fue rescatado y enviado al Hospital Rubén Leñero para su atención. El cuerpo de otro de los trabajadores ya había sido encontrado y faltaba ubicar aún a los otros dos trabajadores, pero cuyos cuerpos sin vida ya fueron localizados.

