Edificio colapsado en San Antonio Abad: localizan al tercer trabajador sin vida en los escombros

La alcaldesa de Cuahtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó la mañana de este martes el hallazgo de un tercer cuerpo sin vida entre los escombros.

"Agradecemos profundamente el trabajo de los binomios caninos y de todas las autoridades y equipos de emergencia, incluido el personal de la Alcaldía, que desde ayer han trabajado sin descanso en el lugar. Las labores continúan", publicó en X.

⚠️ Actualización



Durante las labores de búsqueda y rescate en el inmueble colapsado en la Alcaldía Cuauhtémoc, fue localizado un tercer cuerpo sin vida.



Agradecemos profundamente el trabajo de los binomios caninos y de todas las autoridades y equipos de emergencia, incluido el… pic.twitter.com/ZP70WagGCm — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 10, 2026

En tanto que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana informó que se continúan realizando labores para la recuperación del cuerpo de esta persona localizada.

Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo.



La… pic.twitter.com/1Mg5CqrV7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2026

El edificio está ubicado a un costado de las instalaciones del Subsistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México y a unos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Desde el momento del colapso, al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de policías.

De los edificios cercanos fueron desalojadas 57 personas y se cerró la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad en dirección norte, para evitar el riesgo hacia otras personas.