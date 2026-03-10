Hoy No Circula 10 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

Si tienes planes para salir este martes 10 de marzo de 2026, conviene que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir la contaminación del aire, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región. Antes de salir, confirma si tu vehículo está afectado por la restricción.