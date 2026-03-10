Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 10 de marzo de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

La medida aplica de 5:00 a 22:00 horas; conoce qué vehículos están exentos y cuáles podrían recibir multas este martes.
mar 10 marzo 2026 07:35 AM
Hoy No Circula
La medida busca disminuir la contaminación y proteger la salud en CDMX y municipios del Edomex. (Cuartoscuro)

Si tienes planes para salir este martes 10 de marzo de 2026, conviene que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida opera de 5:00 a 22:00 horas y busca reducir la contaminación del aire, protegiendo la salud de todos los habitantes de la región. Antes de salir, confirma si tu vehículo está afectado por la restricción.

¿Qué autos no pueden circular este martes?

Este martes, no podrán transitar los vehículos que cumplan todas estas características:

-Terminación de placa: 7 u 8

-Engomado: rosa

-Holograma: 1 o 2

Si tu auto coincide con estos criterios, deberás dejarlo en casa durante el horario de restricción.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Pueden transitar sin problema:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Se activa el Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no se aplica el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo se activa durante contingencias ambientales.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) declare medidas extraordinarias, la restricción aplicaría hasta el día siguiente, no el mismo martes.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida es obligatoria en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en:

-Toluca
-Santiago Tianguistenco

En estos municipios, la restricción se aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. Las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por no respetar el programa

Circular en un día restringido puede salir muy caro. Con el valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que aumentaría significativamente el costo de la infracción.

Recomendaciones antes de salir

Para planear mejor tus traslados y evitar sanciones:

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con estas medidas no solo te ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven y transitan en la región.

