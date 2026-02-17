¿Los autos híbridos circulan en contingencia? Los carros exentos del hoy no circula en CDMX y Edomex

El Valle de México se ha visto afectado por altos niveles de contaminación en el ambiente, lo que ha derivado en la implementación de la Fase I por contingencia ambiental y ha provocado que miles de autos no puedan circular. Sin embargo, existe un listado de vehículos que, aun cuando se activa el llamado Doble Hoy No Circula, sí pueden transitar.
Estos coches son inmunes a la contingencia ambiental de la CDMX y Edomex
Qué vehículos sí pueden circular cuando se activa la contingencia
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la instancia encargada de coordinar y aplicar las medidas de protección ambiental, incluida la activación de la contingencia atmosférica.
De acuerdo con los lineamientos del programa, los vehículos que pueden seguir circulando aun cuando se activa la contingencia son: Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que el engomado y la terminación de placa no coincidan con los señalados en la alerta de contingencia.
- Vehículos de uso particular utilizados en situaciones urgentes para atender una emergencia médica.
- Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas el día que tengan restricción por el programa Hoy No Circula, sin importar el holograma, para apoyar la movilidad de la población.
- Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Transporte escolar y de personal que cumpla con la verificación vigente y cuente con el holograma y la autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios, con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con permiso, holograma o placas de discapacidad, según aplique en cada entidad.
- Unidades para el transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización, excepto las que transportan combustibles como gasolina, diésel o gas LP.
- Vehículos de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placas federales o locales, que cumplan con la verificación vigente.
- Unidades que transportan mercancías o productos perecederos con sistemas de refrigeración, así como revolvedoras de concreto. Motocicletas, que se encuentran exentas de la Fase I.
Para mantenerse al tanto de las actualizaciones sobre las medidas contra la contaminación y los cambios al programa Hoy No Circula, se recomienda consultar el sitio oficial de la comisión y su cuenta verificada en X.
Esta es la multa por circular durante la contingencia
Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.
La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.
Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.
¿Quién puede multarte?
Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.