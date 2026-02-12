Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Se activa contingencia ambiental hoy, 12 de febrero 2026: qué autos no circulan en CDMX y Edomex

La CAMe activó la contingencia ambiental de este jueves, pues la calidad del aire en el Valle de México presenta malas condiciones.
jue 12 febrero 2026 05:01 PM
Se activa contingencia ambiental hoy, 12 de febrero 2026: qué carros no circulan en CDMX y Edomex
(Héctor Vivas/Getty Images)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este jueves 12 de febrero se activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Durante la contingencia se aplica Doble Hoy No Circula, restringiendo la circulación de vehículos según holograma y terminación de placa.

La concentración horaria máxima de ozono se registró en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, con 155 ppb, por lo que esta zona fue la más afectada por la contaminación.

Publicidad

Doble Hoy No Circula

Mañana viernes 13 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular:

-Autos particulares con holograma 2.
-Autos particulares con holograma 1 y último dígito de placa 1, 3, 5, 7, 9 o 0.
-Autos particulares con holograma 0 o 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.
-Vehículos sin holograma, incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas -foráneas (mismo esquema que holograma 2).
-50% de unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca y terminación de matrícula NON.
-Vehículos de carga local o federal entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.
-Taxis afectados por restricciones según holograma, de 10:00 a 22:00 horas.

Excepciones: vehículos eléctricos e híbridos, de emergencia, de transporte escolar, funerarios, con hologramas “0” o “00” no azul, transporte de mercancías perecederas con refrigeración, motocicletas y personas con discapacidad con permiso vigente.

Recomendaciones para la población

La Comisión Ambiental de la Megalópolis sugiere reducir la exposición al aire contaminado durante la Fase I de contingencia por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre las medidas principales se incluyen:

-Evitar actividades al aire libre y ejercicio entre las 13:00 y 19:00 horas.
-Suspender eventos deportivos, culturales o recreativos en ese horario.
-No fumar, especialmente en espacios cerrados.
-Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea.
-Limitar el uso de productos que generen emisiones, como aerosoles, pinturas o solventes.
-Mantenerse informado sobre la calidad del aire mediante la app “Aire” o redes oficiales.

Globos Metro CDMX
CDMX

¿Regalarás globos este 14 de febrero? No podrás ingresar al Metro CDMX con ellos

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.

sarampion mundial cdmx.jpeg
CDMX

CDMX busca que turistas que asistan al Mundial vengan vacunados contra el sarampión

¿Quién puede multarte?

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Publicidad

Tags

Contingencia ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad