Se activa contingencia ambiental hoy, 12 de febrero 2026: qué autos no circulan en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula

Mañana viernes 13 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular:

-Autos particulares con holograma 2.

-Autos particulares con holograma 1 y último dígito de placa 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

-Autos particulares con holograma 0 o 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0.

-Vehículos sin holograma, incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas -foráneas (mismo esquema que holograma 2).

-50% de unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca y terminación de matrícula NON.

-Vehículos de carga local o federal entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

-Taxis afectados por restricciones según holograma, de 10:00 a 22:00 horas.

Excepciones: vehículos eléctricos e híbridos, de emergencia, de transporte escolar, funerarios, con hologramas “0” o “00” no azul, transporte de mercancías perecederas con refrigeración, motocicletas y personas con discapacidad con permiso vigente.

Se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México



Más información: https://t.co/GUh5uz2pzw pic.twitter.com/h72UfZbpcN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 12, 2026

Recomendaciones para la población

La Comisión Ambiental de la Megalópolis sugiere reducir la exposición al aire contaminado durante la Fase I de contingencia por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Entre las medidas principales se incluyen:

-Evitar actividades al aire libre y ejercicio entre las 13:00 y 19:00 horas.

-Suspender eventos deportivos, culturales o recreativos en ese horario.

-No fumar, especialmente en espacios cerrados.

-Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras o trámites en línea.

-Limitar el uso de productos que generen emisiones, como aerosoles, pinturas o solventes.

-Mantenerse informado sobre la calidad del aire mediante la app “Aire” o redes oficiales.

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.

¿Quién puede multarte?

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.