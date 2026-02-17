Qué significan los colores del Índice Aire y Salud
El seguimiento cotidiano de la calidad del aire se comunica mediante un sistema de colores que traduce las mediciones en niveles de riesgo para la población. El Índice Aire y Salud utiliza cinco categorías para este fin. (puede consultarse en tiempo real accediendo al portal www.aire.cdmx.gob.mx
La banda verde indica una calidad del aire buena, sin riesgo para la salud, por lo que las actividades al aire libre pueden realizarse sin restricciones. En el nivel amarillo, el riesgo es mínimo para la población general, aunque las personas muy sensibles pueden presentar síntomas respiratorios leves.
Cuando el indicador pasa a naranja, la calidad del aire se clasifica como mala y el riesgo aumenta para grupos sensibles, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. El color rojo señala una calidad del aire muy mala, con afectaciones posibles incluso para la población en general, por lo que se recomienda reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.
En el nivel morado, el índice marca una condición extremadamente mala, con alta probabilidad de efectos graves en la salud para cualquier persona. En este escenario se aconseja permanecer en espacios interiores y buscar atención médica si se presentan síntomas, debido al impacto de contaminantes como las partículas PM2.5, que pueden ingresar hasta los alvéolos pulmonares y alcanzar el torrente sanguíneo.