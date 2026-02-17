Aunque en la conversación pública suele hablarse de “la contingencia” como si se tratara de una sola medida, en realidad existen distintos niveles de respuesta y cada uno implica acciones concretas para autoridades, industrias y ciudadanía.

Fase preventiva: la señal temprana de que el aire ya representa un riesgo

Cuando los pronósticos indican que la calidad del aire puede deteriorarse al día siguiente, el programa activa una fase orientada a reducir la exposición antes de que los niveles se agraven. De acuerdo con el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, este nivel entra en operación cuando el pronóstico de ozono rebasa los 140 puntos con 70% de probabilidad, o cuando las partículas PM10 o PM2.5 superan los 135 puntos.

Las medidas se concentran en limitar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, además de reducir la circulación del 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos locales y federal.

Dentro de este esquema también se suspende el mantenimiento de infraestructura urbana que genera emisiones adicionales, con el objetivo de evitar que las concentraciones de contaminantes sigan en ascenso.

Fase I: cuando la contingencia ya impacta la movilidad y la actividad económica

Este nivel se activa cuando el ozono o las partículas PM10 o PM2.5 rebasan los 150 puntos. A partir de ese umbral, las medidas dejan de ser preventivas y comienzan a modificar la operación cotidiana de la ciudad.