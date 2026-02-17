Publicidad

CDMX

Fases de contingencia explicadas: qué implica cada nivel y qué tan grave es cada color

Conoce en qué momento se suspenden clases, se endurece el Hoy No Circula y se recortan emisiones, además de cómo interpretar los avisos por color del aire.
mar 17 febrero 2026 12:49 PM
Cuando los pronósticos indican que la calidad del aire puede deteriorarse al día siguiente, el la CAMe activa una fase orientada a reducir la exposición antes de que los niveles se agraven. (Henry Romero/REUTERS)

El calor comienza a sentirse con mayor fuerza en distintos puntos del Valle de México y con él regresan los episodios de mala calidad del aire que alteran la rutina diaria de millones de personas. En esos momentos, la ciudad entra en una dinámica distinta: cambian los horarios de circulación, se suspenden actividades y se emiten alertas que buscan reducir la exposición de la población.

Aunque en la conversación pública suele hablarse de “la contingencia” como si se tratara de una sola medida, en realidad existen distintos niveles de respuesta y cada uno implica acciones concretas para autoridades, industrias y ciudadanía.

Fase preventiva: la señal temprana de que el aire ya representa un riesgo

Cuando los pronósticos indican que la calidad del aire puede deteriorarse al día siguiente, el programa activa una fase orientada a reducir la exposición antes de que los niveles se agraven. De acuerdo con el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, este nivel entra en operación cuando el pronóstico de ozono rebasa los 140 puntos con 70% de probabilidad, o cuando las partículas PM10 o PM2.5 superan los 135 puntos.

Las medidas se concentran en limitar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, además de reducir la circulación del 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos locales y federal.

Dentro de este esquema también se suspende el mantenimiento de infraestructura urbana que genera emisiones adicionales, con el objetivo de evitar que las concentraciones de contaminantes sigan en ascenso.

Fase I: cuando la contingencia ya impacta la movilidad y la actividad económica

Este nivel se activa cuando el ozono o las partículas PM10 o PM2.5 rebasan los 150 puntos. A partir de ese umbral, las medidas dejan de ser preventivas y comienzan a modificar la operación cotidiana de la ciudad.

En el transporte, se suspende por completo la circulación de los vehículos administrativos de gobierno y se amplía la restricción del programa Hoy No Circula, lo que incluye a 20% de los hologramas “00” y “0”, además de las limitaciones para hologramas “1” y la restricción total para hologramas “2”.

En el ámbito industrial y de servicios, las fuentes de emisión deben reducir 40% la liberación de precursores de ozono o partículas. Al mismo tiempo, se suspenden actividades comerciales que utilizan leña o carbón, mientras que estaciones de servicio y plantas de gas L.P. disminuyen su operación en 20%.

Fase II: el nivel de contingencia que detiene actividades escolares y eventos masivos

Cuando las concentraciones de ozono o partículas superan los 200 puntos, el programa activa su fase de mayor alcance. En este nivel se mantienen las restricciones de la Fase I y se incorporan medidas dirigidas a reducir la exposición directa de la población.

Las actividades escolares se suspenden, al igual que los eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos al aire libre. Con ello, se busca limitar la permanencia de personas en espacios abiertos durante los periodos de mayor concentración de contaminantes.

En la industria, la reducción de emisiones se eleva a 60% para los precursores de ozono o partículas, como respuesta al incremento del riesgo sanitario asociado a estos niveles de contaminación.

Fase II combinada: la respuesta ante la coincidencia de dos contaminantes críticos

El programa contempla una fase específica cuando coinciden concentraciones elevadas de ozono y partículas PM2.5 en dos escenarios: ozono por arriba de 150 puntos junto con PM2.5 mayor a 140 puntos, o bien ozono por encima de 140 puntos con PM2.5 mayor a 150 puntos.

En estos casos, se aplican de forma conjunta las medidas previstas en la Fase I para ambos contaminantes, lo que incluye restricciones de circulación y recortes en la operación industrial.

Dentro de esta modalidad se incorpora la suspensión de clases en todos los niveles educativos, al considerar que la exposición simultánea a distintos contaminantes incrementa el riesgo para la salud.

Qué significan los colores del Índice Aire y Salud

Mapa de la calidad del aire en el Valle de México. (Portal oficial: www.aire.cdmx.gob.mx )

El seguimiento cotidiano de la calidad del aire se comunica mediante un sistema de colores que traduce las mediciones en niveles de riesgo para la población. El Índice Aire y Salud utiliza cinco categorías para este fin. (puede consultarse en tiempo real accediendo al portal www.aire.cdmx.gob.mx

La banda verde indica una calidad del aire buena, sin riesgo para la salud, por lo que las actividades al aire libre pueden realizarse sin restricciones. En el nivel amarillo, el riesgo es mínimo para la población general, aunque las personas muy sensibles pueden presentar síntomas respiratorios leves.

Cuando el indicador pasa a naranja, la calidad del aire se clasifica como mala y el riesgo aumenta para grupos sensibles, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. El color rojo señala una calidad del aire muy mala, con afectaciones posibles incluso para la población en general, por lo que se recomienda reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.

En el nivel morado, el índice marca una condición extremadamente mala, con alta probabilidad de efectos graves en la salud para cualquier persona. En este escenario se aconseja permanecer en espacios interiores y buscar atención médica si se presentan síntomas, debido al impacto de contaminantes como las partículas PM2.5, que pueden ingresar hasta los alvéolos pulmonares y alcanzar el torrente sanguíneo.

