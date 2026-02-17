Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Las placas de Morelos circulan en contingencia en CDMX y Edomex? Así aplica para foráneos

Durante la contingencia ambiental, no todas las placas enfrentan las mismas restricciones. La diferencia puede definir si un auto circula o no en el Valle de México.
mar 17 febrero 2026 12:21 PM
Placas Morelos
Qué placas se consideran foráneas y cómo influye esta clasificación en la circulación durante contingencias. (Expansión/Google AI Studio)

La Ciudad de México y el Estado de México han entrado en la temporada de contingencias ambientales, lo que conlleva la activación del Doble Hoy No Circula. Sin embargo, una de las principales dudas entre los automovilistas es qué placas se consideran foráneas y si las de entidades como Morelos y Puebla entran en esa categoría.

Es importante tomar en cuenta que tanto la capital del país como la entidad mexiquense forman parte de la Megalópolis, integrada por siete entidades. Los vehículos emplacados en estos estados no se consideran foráneos, ya que forman parte de esta misma región metropolitana.

Publicidad

¿Qué estados forman la Megalópolis?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los estados que forman parte de esta región son los siguientes:

-Ciudad de México
-Estado de México
-Hidalgo
-Puebla
-Morelos
-Querétaro
-Tlaxcala

Durante las últimas tres décadas, esta zona urbana —la más grande del país— ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsado tanto por factores económicos como por la marcada tendencia al centralismo que caracteriza a México. Esto ha provocado la concentración de algunas de las áreas económicas más importantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La dinámica de expansión de la Megalópolis tiene un fuerte impacto en temas ambientales, movilidad y desarrollo habitacional, de ahí la importancia de concebirla y atenderla como una sola región interconectada, con políticas coordinadas para enfrentar sus principales retos.

Hoy No Circula
Reglas generales para la circulación de autos foráneos en el Valle de México. (Expansión)

Las placas de Morelos y Puebla no son foráneas

De acuerdo con la normativa vigente, las placas de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro no se consideran foráneas, ya que estas entidades forman parte de la Megalópolis.

Por ello, los vehículos emplacados en estos estados pueden circular en el Valle de México bajo las mismas condiciones que los autos registrados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto significa que están sujetos a los mismos lineamientos del programa Hoy No Circula y a las restricciones que se aplican durante las contingencias ambientales. Sin embargo, no deben acatar las disposiciones específicas para vehículos con placas foráneas, las cuales tienen reglas distintas de circulación.

¿Los autos híbridos circulan en contingencia? Los carros exentos del hoy no circula en CDMX y Edomex
CDMX

Estos coches son inmunes a la contingencia ambiental de la CDMX y Edomex

Publicidad

¿Cuáles son las placas foráneas?

Se consideran placas foráneas todas aquellas que no pertenecen a alguna de las siete entidades que integran la Megalópolis, es decir:

-Aguascalientes
-Baja California
-Baja California Sur
-Campeche
-Chiapas
-Chihuahua
-Coahuila
-Colima
-Durango
-Guanajuato
-Guerrero
-Jalisco
-Michoacán
-Nayarit
-Nuevo León
-Oaxaca
-Quintana Roo
-San Luis Potosí
-Sinaloa
-Sonora
-Tabasco
-Tamaulipas
-Veracruz
-Yucatán
-Zacatecas

Publicidad

¿Cuáles son las restricciones para las placas foráneas?

Durante la Fase I de contingencia ambiental, los vehículos con placas foráneas —es decir, emplacados fuera de la Megalópolis— enfrentan las restricciones más severas de circulación.

En términos generales:

-No pueden circular de manera regular en el Valle de México

-Su circulación queda limitada prácticamente durante todo el día

-Se les aplican las mismas restricciones que a los vehículos con holograma 2, el nivel con mayores limitaciones

Esto significa que, a diferencia de los autos con placas de la Ciudad de México y el Estado de México, las placas foráneas no cuentan con beneficios por tipo de holograma ni por programa Hoy No Circula, salvo en los casos expresamente exentos.

¿Por qué hay más contingencias ambientales en el Valle de México? Sheinbaum lo explica
CDMX

¿Por qué hay más contingencias en el Valle de México? Sheinbaum lo explica

¿En qué casos sí pueden circular?

Las principales excepciones para placas foráneas son:

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma “0” o “00” vigente

-Vehículos destinados a emergencias médicas

-Transporte escolar y de personal autorizado

-Unidades de servicios esenciales: salud, seguridad, bomberos, protección civil y abastecimiento de agua

-Transporte de mercancías o productos perecederos en unidades con refrigeración

-Motocicletas

En temporada de contingencias ambientales, identificar si un vehículo tiene placas foráneas resulta clave para evitar multas y contratiempos. Mientras los autos emplacados en la Megalópolis circulan bajo las mismas reglas que en CDMX y Edomex, las placas foráneas enfrentan las restricciones más severas, por lo que mantenerse informado y atender los lineamientos oficiales es fundamental para una movilidad responsable.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad