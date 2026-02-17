¿Las placas de Morelos circulan en contingencia en CDMX y Edomex? Así aplica para foráneos

¿Cuáles son las restricciones para las placas foráneas?
Durante la Fase I de contingencia ambiental, los vehículos con placas foráneas —es decir, emplacados fuera de la Megalópolis— enfrentan las restricciones más severas de circulación.
En términos generales:
-No pueden circular de manera regular en el Valle de México
-Su circulación queda limitada prácticamente durante todo el día
-Se les aplican las mismas restricciones que a los vehículos con holograma 2, el nivel con mayores limitaciones
Esto significa que, a diferencia de los autos con placas de la Ciudad de México y el Estado de México, las placas foráneas no cuentan con beneficios por tipo de holograma ni por programa Hoy No Circula, salvo en los casos expresamente exentos.
¿En qué casos sí pueden circular?
Las principales excepciones para placas foráneas son:
-Vehículos eléctricos e híbridos
-Autos con holograma “0” o “00” vigente
-Vehículos destinados a emergencias médicas
-Transporte escolar y de personal autorizado
-Unidades de servicios esenciales: salud, seguridad, bomberos, protección civil y abastecimiento de agua
-Transporte de mercancías o productos perecederos en unidades con refrigeración
-Motocicletas
En temporada de contingencias ambientales, identificar si un vehículo tiene placas foráneas resulta clave para evitar multas y contratiempos. Mientras los autos emplacados en la Megalópolis circulan bajo las mismas reglas que en CDMX y Edomex, las placas foráneas enfrentan las restricciones más severas, por lo que mantenerse informado y atender los lineamientos oficiales es fundamental para una movilidad responsable.