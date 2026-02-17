¿Las placas de Morelos circulan en contingencia en CDMX y Edomex? Así aplica para foráneos

¿Qué estados forman la Megalópolis?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los estados que forman parte de esta región son los siguientes:

-Ciudad de México

-Estado de México

-Hidalgo

-Puebla

-Morelos

-Querétaro

-Tlaxcala

Durante las últimas tres décadas, esta zona urbana —la más grande del país— ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsado tanto por factores económicos como por la marcada tendencia al centralismo que caracteriza a México. Esto ha provocado la concentración de algunas de las áreas económicas más importantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La dinámica de expansión de la Megalópolis tiene un fuerte impacto en temas ambientales, movilidad y desarrollo habitacional, de ahí la importancia de concebirla y atenderla como una sola región interconectada, con políticas coordinadas para enfrentar sus principales retos.

Reglas generales para la circulación de autos foráneos en el Valle de México. (Expansión)

Las placas de Morelos y Puebla no son foráneas

De acuerdo con la normativa vigente, las placas de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro no se consideran foráneas, ya que estas entidades forman parte de la Megalópolis.

Por ello, los vehículos emplacados en estos estados pueden circular en el Valle de México bajo las mismas condiciones que los autos registrados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto significa que están sujetos a los mismos lineamientos del programa Hoy No Circula y a las restricciones que se aplican durante las contingencias ambientales. Sin embargo, no deben acatar las disposiciones específicas para vehículos con placas foráneas, las cuales tienen reglas distintas de circulación.