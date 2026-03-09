La movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México reunió a miles de participantes y concluyó en términos generales de manera pacífica; sin embargo, al finalizar la jornada un grupo de hombres ajenos a la marcha provocó destrozos en el primer cuadro del Centro Histórico, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Grupo de hombres provoca destrozos tras marcha del 8M en el Centro Histórico; hay varios detenidos
De acuerdo con la dependencia, alrededor de 20 hombres comenzaron a causar daños en las puertas y cristales del Edificio de Gobierno, ubicado en las inmediaciones del Zócalo capitalino, una vez que la manifestación principal ya había concluido.
Según el reporte oficial, estas personas “eran totalmente ajenas a la movilización” y comenzaron a realizar destrozos en el inmueble, rompiendo algunas ventanas y afectando accesos del edificio.
Elementos de la SSC intervinieron para contener la agresión y evitar mayores daños, además de proteger a las asistentes que aún permanecían en la zona. Como resultado de estas acciones, ocho hombres fueron detenidos: cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público y tres más fueron presentados ante un Juez Cívico.
Marcha reunió a unas 120 mil mujeres
La movilización se realizó este domingo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que cada año miles de mujeres salen a las calles para exigir el respeto a sus derechos y justicia frente a la violencia de género.
La Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la SSC informaron que la jornada registró una asistencia aproximada de 120 mil mujeres y concluyó con saldo blanco.
Las diferentes movilizaciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan —también conocida como Glorieta de Amajac— y otros puntos del centro de la capital, con rumbo al Zócalo. Las actividades concluyeron cerca de las 20:30 horas.
En términos generales, las autoridades reportaron que la jornada transcurrió de manera pacífica y permitió que las participantes marcharan con seguridad para expresar sus demandas y reivindicaciones.
Operativo e incidentes durante la marcha
Durante la jornada se desplegó un operativo de seguridad en el que participaron 400 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron acompañamiento y vigilancia a distancia a las manifestantes con equipo de protección.
También estuvo presente el Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, integrado por 500 funcionarias de distintas dependencias, con la finalidad de acompañar la movilización y evitar confrontaciones.
A lo largo del día se reportaron algunos incidentes aislados. Cuatro establecimientos presentaron cristales rotos.
En avenida Juárez, un grupo de manifestantes con capucha intentó causar daños a un negocio; personal policial les dio seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo, donde fueron encauzadas hacia otra zona y se les retiraron objetos con los que podían agredir.
En el Zócalo, algunas manifestantes cruzaron una puerta de las vallas colocadas frente a la Catedral Metropolitana, por lo que elementos de la Policía Metropolitana formaron una línea de contención y las exhortaron a retirarse. No se reportaron personas lesionadas, según la SSC.
Durante la movilización, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas —73 civiles y 14 elementos de la SSC— por situaciones menores, todas atendidas en el lugar.