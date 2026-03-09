Publicidad

CDMX

Grupo de hombres provoca destrozos tras marcha del 8M en el Centro Histórico; hay varios detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana responsabilizó a un grupo de hombres por destrozos tras la marcha del 8M en el Centro de CDMX.
lun 09 marzo 2026 07:25 AM
Una veintena de hombres ajenos al 8M provocó daños en el Edificio de Gobierno en CDMX. (Expansión)

La movilización por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México reunió a miles de participantes y concluyó en términos generales de manera pacífica; sin embargo, al finalizar la jornada un grupo de hombres ajenos a la marcha provocó destrozos en el primer cuadro del Centro Histórico, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, alrededor de 20 hombres comenzaron a causar daños en las puertas y cristales del Edificio de Gobierno, ubicado en las inmediaciones del Zócalo capitalino, una vez que la manifestación principal ya había concluido.

Según el reporte oficial, estas personas “eran totalmente ajenas a la movilización” y comenzaron a realizar destrozos en el inmueble, rompiendo algunas ventanas y afectando accesos del edificio.

Elementos de la SSC intervinieron para contener la agresión y evitar mayores daños, además de proteger a las asistentes que aún permanecían en la zona. Como resultado de estas acciones, ocho hombres fueron detenidos: cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público y tres más fueron presentados ante un Juez Cívico.

Ocho hombres fueron detenidos; cinco fueron remitidos al Ministerio Público y tres ante un Juez Cívico. (Expansión)

Marcha reunió a unas 120 mil mujeres

La movilización se realizó este domingo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que cada año miles de mujeres salen a las calles para exigir el respeto a sus derechos y justicia frente a la violencia de género.

La Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la SSC informaron que la jornada registró una asistencia aproximada de 120 mil mujeres y concluyó con saldo blanco.

Las diferentes movilizaciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan —también conocida como Glorieta de Amajac— y otros puntos del centro de la capital, con rumbo al Zócalo. Las actividades concluyeron cerca de las 20:30 horas.

En términos generales, las autoridades reportaron que la jornada transcurrió de manera pacífica y permitió que las participantes marcharan con seguridad para expresar sus demandas y reivindicaciones.

Operativo e incidentes durante la marcha

Durante la jornada se desplegó un operativo de seguridad en el que participaron 400 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron acompañamiento y vigilancia a distancia a las manifestantes con equipo de protección.

También estuvo presente el Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, integrado por 500 funcionarias de distintas dependencias, con la finalidad de acompañar la movilización y evitar confrontaciones.

A lo largo del día se reportaron algunos incidentes aislados. Cuatro establecimientos presentaron cristales rotos.

En avenida Juárez, un grupo de manifestantes con capucha intentó causar daños a un negocio; personal policial les dio seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo, donde fueron encauzadas hacia otra zona y se les retiraron objetos con los que podían agredir.

En el Zócalo, algunas manifestantes cruzaron una puerta de las vallas colocadas frente a la Catedral Metropolitana, por lo que elementos de la Policía Metropolitana formaron una línea de contención y las exhortaron a retirarse. No se reportaron personas lesionadas, según la SSC.

Durante la movilización, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas —73 civiles y 14 elementos de la SSC— por situaciones menores, todas atendidas en el lugar.

