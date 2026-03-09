Grupo de hombres provoca destrozos tras marcha del 8M en el Centro Histórico; hay varios detenidos

De acuerdo con la dependencia, alrededor de 20 hombres comenzaron a causar daños en las puertas y cristales del Edificio de Gobierno, ubicado en las inmediaciones del Zócalo capitalino, una vez que la manifestación principal ya había concluido.

Según el reporte oficial, estas personas “eran totalmente ajenas a la movilización” y comenzaron a realizar destrozos en el inmueble, rompiendo algunas ventanas y afectando accesos del edificio.

Elementos de la SSC intervinieron para contener la agresión y evitar mayores daños, además de proteger a las asistentes que aún permanecían en la zona. Como resultado de estas acciones, ocho hombres fueron detenidos: cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público y tres más fueron presentados ante un Juez Cívico.