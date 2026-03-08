Mujeres de Morelos, Puebla, Sinaloa, Edomex y otros estados alzan la voz en contra de la violencia de género

Ciudad de México

En la Ciudad de México, miles de mujeres se manifestaron a lo largo de Paseo de la Reforma. La marcha avanzó por Avenida Juárez, atravesó la Alameda Central y llegó al Zócalo, donde se registraron disturbios entre las manifestantes y la policía capitalina.

Durante el recorrido, se realizaron diversas expresiones artísticas, como performances y canciones, en protesta contra el machismo. En la concentración también participaron familiares de mujeres desaparecidas, entre ellos José Luis Castillo, quien lleva casi 17 años buscando a su hija Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida a los 14 años en 2009.

A diferencia de otros años, cuando se registraron daños a establecimientos comerciales, en esta ocasión solo se realizaron algunos grafitis en mobiliario urbano. Algunas taquerías y tiendas se mantuvieron abiertas sin conflicto.

Sin embargo, se produjeron enfrentamientos entre las manifestantes y los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El incidente ocurrió cuando las mujeres intentaron forzar la puerta de la sede del Gobierno de la Ciudad de México, lo que provocó que los policías respondieran con gas de extintor desde el interior del edificio.

Además de los carteles con denuncias, grupos marcharon mientras hacían sonar los tambores. (Shelma Naverrete)

Nuevo León

En Monterrey, Nuevo León, más de 800 personas se reunieron en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno. A la protesta se unieron mujeres trans, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, trabajadoras sexuales y madres buscadoras, quienes encabezaron la movilización.

En esta ciudad también hubo hechos violentos. Un grupo de manifestantes prendió fuego frente a las vallas metálicas colocadas por el gobierno local, quemando ropa, carteles y pancartas. Al mismo tiempo, las manifestantes corearon consignas y levantaron el puño en solidaridad con las mujeres víctimas de feminicidios.

Morelos

En Morelos, las mujeres se manifestaron en diversos municipios, incluyendo Cuernavaca, donde se protestó por los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol Toledo, quienes estudiaban en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Miles de mujeres, acompañadas de sus familiares, estudiantes de la UAEM y colectivos de búsqueda de desaparecidos, marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Un grupo de manifestantes pintó edificios públicos con consignas.

La protesta también incluyó hechos violentos. Integrantes del denominado bloque negro lanzaron bombas molotov, botellas, cohetes, huevos y harina en contra de las vallas que protegían el Palacio de Gobierno estatal. Una bomba molotov provocó un incendio en una parte del edificio. Además, miles de pancartas con los rostros de mujeres desaparecidas fueron adheridas a las vallas.

(FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

Guerrero

En Acapulco, Guerrero, las mujeres marcharon con pancartas que decían "No es crítica política, es violencia machista" y "Ni sumisas ni calladas. Somos mujeres empoderadas". Avanzaron por la Avenida Costera Miguel Alemán exigiendo justicia por las desaparecidas y asesinadas.

En la Plaza Quebec, las manifestantes se posicionaron en contra de la violencia vicaria, a pesar de que esta se tipifica como delito en el estado desde 2023. En Tlapa de Comonfor, la movilización fue suspendida por la falta de seguridad, ya que las organizadoras decidieron no poner en riesgo a las participantes.

Puebla

En Puebla, miles de mujeres tomaron las calles. La marcha comenzó a las 16:00 horas en el Reloj de El Gallito y terminó en el Zócalo de la ciudad, donde familiares y amigos de personas desaparecidas exhibieron fotografías de sus seres queridos y exigieron a las autoridades la localización de las desaparecidas.

Las manifestantes portaron pancartas con consignas como "Al gobierno le duele más una pared que una mujer desaparecida", "Si te incomoda la marcha, imagina el motivo" y "Quien ama no violenta". También se recordó a Cecilia Monzón, asesinada en 2022 en Cholula, Puebla, y se exigió a las autoridades frenar la violencia contra las mujeres.