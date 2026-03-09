¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este lunes 9 de marzo deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.

En caso de que se activaran medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas comenzarían a aplicarse hasta el martes, no el mismo lunes.