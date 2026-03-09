Si tienes planeado manejar este lunes 9 de marzo en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de que tu vehículo termine en el corralón.
El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico cotidiano del Valle de México.
Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar otras alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
¿Qué autos sí pueden circular?
No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Para este lunes no se reporta contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.
Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas y la calidad del aire pueden cambiar a lo largo del día.
En caso de que se activaran medidas extraordinarias, como el Doble Hoy No Circula, estas comenzarían a aplicarse hasta el martes, no el mismo lunes.
Antes de encender el auto, conviene tomar algunas precauciones simples que pueden ahorrarte dinero y problemas:
Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
Revisar el reporte más reciente de calidad del aire
Planear los trayectos con anticipación
Verificar engomado, holograma y terminación de placa
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas y corralón. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. A veces, una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza.