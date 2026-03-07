Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 7 de marzo

El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, con objetivo de reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características de sus matrículas.

¿Qué autos que no circulan el 7 de marzo?

Por ser el primer sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.