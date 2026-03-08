Crónica | CDMX se pinta de morado: mujeres toman las calles contra la violencia y los feminicidios

Marcharon médicas y enfermeras que denuncian recibir acoso durante sus guardias; activistas que piden borrar de los Códigos Penales el aborto como delito y permitir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a nivel nacional; mujeres que denuncian violencia vicaria, en la cual sus exparejas les separan de sus hijos e hijas usando el sistema judicial y madres que llevan a sus niños y niñas con la esperanza de un futuro sin violencia machista.

A forma de protesta y memoria fueron bordados los rostros de Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio en 2019, y Pamela Gallardo Volante, desparecida desde 2017, y mostrados en la Glorieta de las Mujeres que Luchan (antes Glorieta a Colón), desde donde inició la marcha antes de las 12:00 horas.

“Presidenta Sheinbaum: en México las mujeres sí lloran” y “¡qué ganas de ser monumento para que te indignes si nos tocan sin permiso!” son algunos de los mensajes que las manifestantes mostraron en carteles.

Los contingentes avanzaron sobre Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez y al atravesar la Alameda Central se presentaron performance y cantantes de hip hop con canciones en contra del machismo.

"¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los niños con ayuda de los jueces!", gritan mujeres en la marcha del 8M, quienes denuncian violencia vicaria, en la cual sus exparejas usan el sistema judicial para separarlas de sus hijos e hijas.



📹: @shelmanz pic.twitter.com/DgeWjrQdRf — Expansión Política (@ExpPolitica) March 8, 2026

Frente al Palacio de Bellas Artes, uno de los colectivos se detuvo para abrazar a José Luis Castillo, quien lleva casi 17 años en búsqueda de su hija Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en Ciudad Juárez desde 2009.

“¡Esmeralda, hermana, aquí está tu manada!”, gritó José Luis por su hija y fue seguido por las mujeres del contingente.

A diferencia de otros años en los que se registran daños a múltiples establecimientos comerciales por la acción directa de manifestantes, en esta protesta solo fueron realizados algunos grafitis a mobiliario urbano e incluso algunas taquerías y tiendas se mantuvieron abiertas sin que ocurrieran conflictos.

A través de 5 de Mayo, las manifestantes entraron al Zócalo capitalino, donde la organización de la marcha del 8M emitió un pronunciamiento para demandar la creación de un sistema público de cuidados.