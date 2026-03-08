8M: miles de mujeres marchan en CDMX en contra de la violencia feminicida

"¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los niños con ayuda de los jueces!", gritan mujeres en la marcha del 8M, quienes denuncian violencia vicaria, en la cual sus exparejas usan el sistema judicial para separarlas de sus hijos e hijas.



Alrededor de las 10:00 horas, las participantes comenzaron a congregarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lugar simbólico en honor a las víctimas de feminicidio.

También en otros puntos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora. Desde allí, los contingentes avanzaron por las principales avenidas, como Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.

Al grito de "Vivas nos queremos", las manifestantes portan pancartas y lanzan consignas con mensajes de justicia e igualdad. Algunas asistentes utilizaron las vallas, que instalaron para proteger Palacio Nacional, para pegar carteles y visibilizar casos de desaparición, feminicidio y abuso sexual.

Para garantizar el orden en las inmediaciones del Centro Histórico, autoridades implementaron un fuerte dispositivo de seguridad: se cerraron accesos a la Plaza de la Constitución y a las calles aledañas, lo que obliga a los transeúntes a tomar rutas alternas, como Venustiano Carranza, 5 de Febrero y 16 de Septiembre.