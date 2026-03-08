8M: miles de mujeres marchan en CDMX en contra de la violencia feminicida

Miles de mujeres y colectivos feministas se reunieron para marchar este domingo en diversos puntos de la Ciudad de México para exigir justicia por los feminicidios y protestar en contra de la violencia de género.
La marcha, convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer, se dirige hacia el zócalo capitalino, con el objetivo de hacer un llamado urgente a las autoridades y visibilizar la situación de violencia que enfrenta el país.
"¡Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los niños con ayuda de los jueces!", gritan mujeres en la marcha del 8M, quienes denuncian violencia vicaria, en la cual sus exparejas usan el sistema judicial para separarlas de sus hijos e hijas.
Alrededor de las 10:00 horas, las participantes comenzaron a congregarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lugar simbólico en honor a las víctimas de feminicidio.
También en otros puntos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora. Desde allí, los contingentes avanzaron por las principales avenidas, como Avenida Juárez y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo.
Al grito de "Vivas nos queremos", las manifestantes portan pancartas y lanzan consignas con mensajes de justicia e igualdad. Algunas asistentes utilizaron las vallas, que instalaron para proteger Palacio Nacional, para pegar carteles y visibilizar casos de desaparición, feminicidio y abuso sexual.
Para garantizar el orden en las inmediaciones del Centro Histórico, autoridades implementaron un fuerte dispositivo de seguridad: se cerraron accesos a la Plaza de la Constitución y a las calles aledañas, lo que obliga a los transeúntes a tomar rutas alternas, como Venustiano Carranza, 5 de Febrero y 16 de Septiembre.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a 4,000 mujeres policías para acompañar la movilización. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que el objetivo del operativo no es obstaculizar la libre manifestación, sino actuar solo en caso de que surgieran situaciones de riesgo.
Vázquez Camacho informó que se retirarán los objetos peligrosos o materiales que pudieran poner en riesgo a las manifestantes.
“Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe, para ponerlo en términos prácticos, que en ningún momento censure y que solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar”, puntualizó Vázquez Camacho en conferencia de prensa el 5 de marzo pasado.
