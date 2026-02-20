Datos confiables, coordinación y enfoque de salud, las claves para atender contingencias ambientales en CDMX

Señaló que sin una inversión sostenida en transporte público masivo, infraestructura peatonal y movilidad activa, la reducción estructural de emisiones es inviable. A su juicio, la ciudadanía también debe exigir decisiones congruentes con los compromisos climáticos y de calidad del aire.

En tanto que Alberto Mendoza, investigador del Tec de Monterrey, subrayó que la contaminación atmosférica es, ante todo, un problema de salud pública que no ha sido tratado como tal.

Explicó que la dinámica del ozono y otros contaminantes es compleja y no lineal, por lo que las medidas deben basarse en modelación atmosférica local y evidencia científica sólida.

Advirtió que sin una integración efectiva entre monitoreo ambiental y vigilancia epidemiológica, la magnitud del daño sanitario queda subdimensionada en la toma de decisiones.

Félix Mata insistió además en que aunque hoy existen herramientas tecnológicas suficientes para anticipar escenarios críticos y diseñar políticas preventivas, estas no se traducen necesariamente en acción pública obligatoria.

“Sin datos confiables y sin un sistema auditable de metas, presupuesto y responsables, no hay forma de sostener mejoras en el tiempo”, señaló.

También advirtió sobre la fragmentación de competencias entre niveles de gobierno, que dificulta respuestas coordinadas en zonas metropolitanas.