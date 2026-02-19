Publicidad

CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 20 de febrero? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Luego de varios días de contingencia en el Valle de México, la calidad del aire continúa en niveles malos y persiste la incertidumbre sobre un posible Doble Hoy No Circula este viernes.
jue 19 febrero 2026 07:07 PM
Este viernes 20 de febrero opera el Hoy No Circula normal. (Cuartoscuro)

Luego de varios días con contingencia ambiental y mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, miles de automovilistas vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿cómo operará el programa Hoy No Circula este viernes 20 de febrero?

Aunque la fase 1 de contingencia no está activa por ahora, los reportes oficiales mantienen niveles malos de calidad del aire en gran parte del Valle de México, un escenario que genera preocupación, ya que las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar una nueva activación de medidas extraordinarias.

A continuación te explicamos, de manera clara y directa, qué autos descansan, cuáles sí pueden circular, dónde aplica el programa y de cuánto son las multas.

¿Qué autos no circulan este viernes 20 de febrero?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado contingencia ambiental, por lo que no hay Doble Hoy No Circula y se mantiene el calendario normal .

De acuerdo con el programa, no podrán circular este viernes los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

Vehículos que sí pueden circular

Pueden circular sin restricción:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

Si tu coche cumple con alguno de estos criterios, puedes circular con normalidad.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Hasta ahora, las autoridades no han activado el Doble Hoy No Circula para este viernes 20 de febrero.

Sin embargo, si durante el día se declara contingencia ambiental, las medidas extraordinarias —incluido el Doble Hoy No Circula— entrarían en vigor a partir del sábado, por lo que es clave seguir los avisos oficiales.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México

El programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México

Opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el valor actualizado de la UMA en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además del impacto al bolsillo, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final.

Recomendaciones antes de salir

Para evitar contratiempos, toma en cuenta estas sugerencias:

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las restricciones de manera repentina.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también contribuye a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo —y el aire— lo agradecerán.

