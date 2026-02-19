¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes 20 de febrero? Así aplica en CDMX y Edomex el programa

Luego de varios días con contingencia ambiental y mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, miles de automovilistas vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿cómo operará el programa Hoy No Circula este viernes 20 de febrero?

Aunque la fase 1 de contingencia no está activa por ahora, los reportes oficiales mantienen niveles malos de calidad del aire en gran parte del Valle de México, un escenario que genera preocupación, ya que las altas temperaturas y la concentración de contaminantes podrían provocar una nueva activación de medidas extraordinarias.

A continuación te explicamos, de manera clara y directa, qué autos descansan, cuáles sí pueden circular, dónde aplica el programa y de cuánto son las multas.