Alcaldías en alerta amarilla por calor

La SGIRPC activó esta alerta en las siguientes demarcaciones:

- Álvaro Obregón

- Azcapotzalco

- Benito Juárez

- Coyoacán

- Cuauhtémoc

- Gustavo A. Madero

- Iztacalco

- Iztapalapa

- Miguel Hidalgo

- Tláhuac

- Tlalpan

- Venustiano Carranza

- Xochimilco

Recomendaciones

Protección civil de la CDMX compartió las siguientes recomendaciones para protegerse de la onda de calor:

- No exponerse al sol por un tiempo prolongado.

- Permanecer en lugares frescos y ventilados.

- Usar bloqueador solar.

- Beber abundante agua.

- Vestir con ropa ligera, de colores claros, y usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra.

- Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.

- Prestar atención a las personas del entorno, principalmente a los bebés, infantes y adultos mayores.

Síntomas de golpe de calor

Los golpes de calor son el resultado de la exposición excesiva al calor, que puede afectar gravemente al cerebro, corazón, riñones y músculos.

Es más común en zonas urbanas y puede ser especialmente peligroso en niños menores de seis años, adultos mayores de 65 años y personas con sobrepeso, deshidratación u otras condiciones de salud.

Los principales síntomas son los siguientes:

- Mareo

- Sudoración excesiva seguida de falta de sudor

- Enrojecimiento y sequedad de la piel

- Fiebre alta

- Comportamiento inadecuado, como quitarse la ropa

- Aceleración del ritmo cardíaco

- Dolor de cabeza

- Convulsiones