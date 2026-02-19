Publicidad

CDMX

Alerta por calor en la CDMX: estas alcaldías alcanzarán hasta 32 grados

Protección civil de la CDMX estima que habrá temperaturas máximas de hasta 32 grados Celsius entre las 14:00 y las 18:00 horas.
jue 19 febrero 2026 03:10 PM
Las autoridades sugieren protegerse del sol en todo momento, usar bloqueador FPS 30 o más, ropa que cubra la piel (manga larga, sombrero y lentes con filtro UV), permanecer en sombra o interiores cuando sea posible y poner especial cuidado en niñas, niños y personas adultas mayores, que son más vulnerables al calor y la radiación solar.

El calor ya se hace sentir en la Ciudad de México y las temperaturas se mantienen elevadas en algunas demarcaciones, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La dependencia pronostica que en 13 de las 16 alcaldías se esperan temperaturas de entre 30 a 32 grados Celsius, con el periodo más cálido entre las 14:00 y 18:00 horas.

Alcaldías en alerta amarilla por calor

La SGIRPC activó esta alerta en las siguientes demarcaciones:

- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco

Recomendaciones

Protección civil de la CDMX compartió las siguientes recomendaciones para protegerse de la onda de calor:

- No exponerse al sol por un tiempo prolongado.
- Permanecer en lugares frescos y ventilados.
- Usar bloqueador solar.
- Beber abundante agua.
- Vestir con ropa ligera, de colores claros, y usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra.
- Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
- Prestar atención a las personas del entorno, principalmente a los bebés, infantes y adultos mayores.

Síntomas de golpe de calor

Los golpes de calor son el resultado de la exposición excesiva al calor, que puede afectar gravemente al cerebro, corazón, riñones y músculos.

Es más común en zonas urbanas y puede ser especialmente peligroso en niños menores de seis años, adultos mayores de 65 años y personas con sobrepeso, deshidratación u otras condiciones de salud.

Los principales síntomas son los siguientes:

- Mareo
- Sudoración excesiva seguida de falta de sudor
- Enrojecimiento y sequedad de la piel
- Fiebre alta
- Comportamiento inadecuado, como quitarse la ropa
- Aceleración del ritmo cardíaco
- Dolor de cabeza
- Convulsiones

Si alguien presenta un golpe de calor, puedes seguir los siguientes consejos para que se recupere:

- Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia
- Llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado
- Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo
- Colocar a la persona en posición semisentada para favorecer la respiración
- Hacer que beba agua a pequeños sorbos
- Darle aire con un abanico o ventilador
- Utilizar paños con agua fría en la frente, la nuca y el cuello

