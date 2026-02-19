Alcaldías en alerta amarilla por calor
La SGIRPC activó esta alerta en las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones
Protección civil de la CDMX compartió las siguientes recomendaciones para protegerse de la onda de calor:
- No exponerse al sol por un tiempo prolongado.
- Permanecer en lugares frescos y ventilados.
- Usar bloqueador solar.
- Beber abundante agua.
- Vestir con ropa ligera, de colores claros, y usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra.
- Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
- Prestar atención a las personas del entorno, principalmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
Síntomas de golpe de calor
Los golpes de calor son el resultado de la exposición excesiva al calor, que puede afectar gravemente al cerebro, corazón, riñones y músculos.
Es más común en zonas urbanas y puede ser especialmente peligroso en niños menores de seis años, adultos mayores de 65 años y personas con sobrepeso, deshidratación u otras condiciones de salud.
Los principales síntomas son los siguientes:
- Mareo
- Sudoración excesiva seguida de falta de sudor
- Enrojecimiento y sequedad de la piel
- Fiebre alta
- Comportamiento inadecuado, como quitarse la ropa
- Aceleración del ritmo cardíaco
- Dolor de cabeza
- Convulsiones