"Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración", afirmó la colombiana en la grabación que compartió en su página social.

Concierto de Shakira gratis en el Zócalo

La cita será el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas. Además de que se colocarán pantallas en lugares estratégicos como la Alameda y el Monumento a la Revolución, gracias al apoyo de Grupo Modelo.

El evento también lo confirmó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien agradeció el apoyo de Grupo Modelo, para la realización del concierto gratuito; del cual destacó, no generará algún costo para el gobierno capitalino.

🚨🚨🚨 La jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM anunció que @shakira se presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, con acceso libre para el público. Habrá pantallas gigantes que irán del Zócalo a la Alameda y hasta el Monumento a la Revolución. Brugada dijo… pic.twitter.com/MfUlxKe3gB — Expansión (@ExpansionMx) February 20, 2026

Corona, marca insigne de Grupo Modelo destacó a través de su página en Instagram que el concierto será parte de los primeros 100 años de la empresa, que nació en 1925 en el entonces Distrito Federal, ahora CDMX.

¿Quién es Shakira?

Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla Colombia; actualmente tiene 49 años. Es una cantante, compositora y bailarina reconocida a nivel mundial. El año pasado, rompió el récord de la artista con más conciertos (todos sold out) en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en la CDMX, donde acumuló 12 presentaciones.

Shakira cantó junto a Jennifer López en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020; en donde además festejó su cumpleaños número 43.

“El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes”, escribió en sus redes sociales.