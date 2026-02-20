Publicidad

CDMX

Shakira dará concierto en el Zócalo de la CDMX en este día de marzo

La cantante colombiana compartió a través de sus redes sociales el evento gratuito que tendrá lugar en la plancha del Zócalo de la CDMX y que también forma pare de los 100 años de Grupo Modelo.
vie 20 febrero 2026 01:31 PM
La artista colombiana confirmó su presentación en la plancha del Zócalo de la CDMX. (Foto: Facebook Shakira)

Shakira ofrecerá un concierto en la plancha del Zócalo de la CDMX en marzo, informó la propia cantante colombiana a través de su cuenta en Instagram, desde donde invitó a sus fans mexicanos, al mismo tiempo que agradeció al gobierno capitalino por la sede.

La artista mencionó la presentación que hizo en 2007, por lo que la experiencia volverá a repetirse, afirmó.

"Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración", afirmó la colombiana en la grabación que compartió en su página social.

Concierto de Shakira gratis en el Zócalo

La cita será el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas. Además de que se colocarán pantallas en lugares estratégicos como la Alameda y el Monumento a la Revolución, gracias al apoyo de Grupo Modelo.

El evento también lo confirmó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien agradeció el apoyo de Grupo Modelo, para la realización del concierto gratuito; del cual destacó, no generará algún costo para el gobierno capitalino.

Corona, marca insigne de Grupo Modelo destacó a través de su página en Instagram que el concierto será parte de los primeros 100 años de la empresa, que nació en 1925 en el entonces Distrito Federal, ahora CDMX.

¿Quién es Shakira?

Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla Colombia; actualmente tiene 49 años. Es una cantante, compositora y bailarina reconocida a nivel mundial. El año pasado, rompió el récord de la artista con más conciertos (todos sold out) en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en la CDMX, donde acumuló 12 presentaciones.

Shakira cantó junto a Jennifer López en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020; en donde además festejó su cumpleaños número 43.

“El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes”, escribió en sus redes sociales.

Grupo Modelo

En la página oficial de la empresa destaca que desde 2013 forma parte del mayor grupo cervecero a nivel mundial AB InBev.

En México cuenta con 17 marcas nacionales, entre las que destacan Corona Extra, la marca más valiosa de América Latina, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo.

Marcas internacionales: Budweiser, Bud Light, Stella Artois, Michelob Ultra, entre otras.

“Hoy, generamos cerca de 30 mil empleos directos en nuestras cervecerías y operaciones verticales, ubicadas a lo largo y ancho del país. Además, generamos miles de empleos indirectos que van desde los campos de cebada, la distribución primaria y los puntos de venta como misceláneas, tiendas de abarrotes, hoteles, bares y restaurantes, etcétera”, se lee.

