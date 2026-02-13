Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Puntos de vacunación contra el sarampión anunciados por el Gobierno CDMX
Álvaro Obregón
-Parque de la Bombilla
-Estación Vasco de Quiroga del Cablebús
Azcapotzalco
-Jardín Hidalgo
-Alameda Norte
Benito Juárez
-Parque la Postal
-Monumento a Francisco Villa, Parque de los Venados
Coyoacán
-Kiosco del centro de Coyoacán
-Mercado Verde
Cuauhtémoc
-Palacio de Bellas Artes
-Ángel de la Independencia
Cuajimalpa
-Módulo Central de Emergencias
-Mercado Rosa Torres
Gustavo A. Madero
-Jardín Hidalgo, Cuautepec
-Deportivo Carmen Serdán
-Basílica de Guadalupe
-Mercado Río Blanco
-Kiosco San Felipe
-Deportivo Hermanos Galeana
Iztacalco
-Explanada de la alcaldía Iztacalco
-Kiosco de Sur 16
Iztapalapa
-Utopía Ixtapalcalli
-Parque Elektra
-Utopía Meyehualco
-Utopía La Cascada
-Utopía Libertad
-Metro Constitución de 1917
-Utopía Atzintli
-Estación Santa Martha del Trolebús
Miguel Hidalgo
-Parque Cañitas
-Estación Polanco del Metro
Milpa Alta
-DIF Milpa Alta
-Plaza Corregidora
Tláhuac
-Andador Hidalgo, a un costado del kiosco
-Entrada principal del Bosque de Tláhuac
Tlalpan
-Mercado Villa Coapa
-Centro de Artes y Oficios
Venustiano Carranza
-Mercado Sonora
-Plaza Cívica Emilio Carranza
Xochimilco
-Mercado del Centro de Xochimilco
-Embarcadero Nativitas
Brigadas de vacunación también aplicarán inmunizaciones contra el sarampión en 70 estaciones del Metro, 10 estaciones del Metrobús, 10 estaciones de Transportes Eléctricos y 10 estaciones de RTP, más 50 brigadas de vacunación en escuelas de educación media superior y superior.
A la par, 250 brigadas realizarán un barrido territorial colonia por colonia, comenzando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, además de la presencia constante de personal de salud para aplicar vacunas en la Central de Abasto en Iztapalapa y las cuatro centrales de autobuses de la ciudad: norte, sur, poniente y oriente.
En total participarán en la vacunación 1,500 trabajadores de la salud, entre personal de IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, Universidad de la Salud y de las Fuerzas Armadas.
En la ciudad se confirmaron 166 casos de sarampión hasta el viernes 6 de febrero, con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100,000 habitantes. De agosto de 2025 a la fecha se han aplicado alrededor de 900,000 vacunas contra este virus en la capital.