CDMX

Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Desde GAM a Xochimilco, el Gobierno CDMX instaló puntos en la ciudad que ofrecerán vacunas gratuitas contra el sarampión. También se vacunará en el Metro, Metrobús y Cablebús.
vie 13 febrero 2026 12:12 PM
vacunacion sarampion cdmx.jpeg
El Gobierno CDMX lanzó una campaña con 500 brigadas de vacunación contra el sarampión que aplicarán dosis gratuitas en distintos puntos de la ciudad. (Foto: Gobierno CDMX)

Con 500 brigadas de vacunación, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó una estrategia para vacunar de forma masiva con el fin de prevenir el aumento de contagios de sarampión.

“El objetivo es adelantarnos al sarampión, el objetivo es implementar una estrategia que busca llegar a tiempo y llegar a donde hace falta y estar presente a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la estrategia este domingo en el Bosque de Chapultepec.

Lee: Síntomas del sarampión y cómo se contagia

Las autoridades anunciaron el domingo en primer lugar un total de 40 puntos de vacunación sitios centrales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en un horario de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Sin embargo al acudir a cuatro de estos puntos el lunes, un día después de la presentación encabezada por la jefa de Gobierno, Expansión Política documentó que no se encontraban brigadas de vacunación en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro, en el Ángel de la Independencia, en la explanada de Bellas Artes ni en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro.

La mejor manera de ubicar el punto de vacunación más cercano es consultar la página de la Secretaría de Salud CDMX donde se actualizan a diario y se muestran los puntos semifijos, que incluyen estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús, parques y plazas, en su mayoría con un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, así como los puntos fijos, que son Centros de Salud, Unidades de Medicina Familiar del IMSS e ISSSTE y algunos hospitales públicos.

vacunas contra el sarampion cdmx.jpeg
El Gobierno CDMX habilitó un código QR que lleva a la página de la Secretaría de Salud local donde a diario se actualizan los puntos de suministro de vacunas contra el sarampión en la Ciudad de México. (Imagen: Secretaría de Salud CDMX)

Otra forma de ubicar el lugar de vacunación más cercano es pedir orientación a Locatel, marcando *0311.

Lee también: Módulos para vacunarse contra el sarampión en el Edomex

Puntos de vacunación contra el sarampión anunciados por el Gobierno CDMX

Álvaro Obregón

-Parque de la Bombilla

-Estación Vasco de Quiroga del Cablebús

Azcapotzalco

-Jardín Hidalgo

-Alameda Norte

Benito Juárez

-Parque la Postal

-Monumento a Francisco Villa, Parque de los Venados

Coyoacán

-Kiosco del centro de Coyoacán

-Mercado Verde

Cuauhtémoc

-Palacio de Bellas Artes

-Ángel de la Independencia

Cuajimalpa

-Módulo Central de Emergencias

-Mercado Rosa Torres

Te recomendamos: ¿Cómo saber si tengo la vacuna contra el sarampión?

Gustavo A. Madero

-Jardín Hidalgo, Cuautepec

-Deportivo Carmen Serdán

-Basílica de Guadalupe

-Mercado Río Blanco

-Kiosco San Felipe

-Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco

-Explanada de la alcaldía Iztacalco

-Kiosco de Sur 16

Iztapalapa

-Utopía Ixtapalcalli

-Parque Elektra

-Utopía Meyehualco

-Utopía La Cascada

-Utopía Libertad

-Metro Constitución de 1917

-Utopía Atzintli

-Estación Santa Martha del Trolebús

Miguel Hidalgo

-Parque Cañitas

-Estación Polanco del Metro

Milpa Alta

-DIF Milpa Alta

-Plaza Corregidora

Tláhuac

-Andador Hidalgo, a un costado del kiosco

-Entrada principal del Bosque de Tláhuac

Tlalpan

-Mercado Villa Coapa

-Centro de Artes y Oficios

Venustiano Carranza

-Mercado Sonora

-Plaza Cívica Emilio Carranza

Xochimilco

-Mercado del Centro de Xochimilco

-Embarcadero Nativitas

Brigadas de vacunación también aplicarán inmunizaciones contra el sarampión en 70 estaciones del Metro, 10 estaciones del Metrobús, 10 estaciones de Transportes Eléctricos y 10 estaciones de RTP, más 50 brigadas de vacunación en escuelas de educación media superior y superior.

A la par, 250 brigadas realizarán un barrido territorial colonia por colonia, comenzando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, además de la presencia constante de personal de salud para aplicar vacunas en la Central de Abasto en Iztapalapa y las cuatro centrales de autobuses de la ciudad: norte, sur, poniente y oriente.

Lee también:

sintomas-contagios-vacnas-sarampion.jpg
México

El síntoma del sarampión que no asocias con la enfermedad pero que te pone en riesgo

En total participarán en la vacunación 1,500 trabajadores de la salud, entre personal de IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, Universidad de la Salud y de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad se confirmaron 166 casos de sarampión hasta el viernes 6 de febrero, con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100,000 habitantes. De agosto de 2025 a la fecha se han aplicado alrededor de 900,000 vacunas contra este virus en la capital.

