Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Las autoridades anunciaron el domingo en primer lugar un total de 40 puntos de vacunación sitios centrales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en un horario de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Sin embargo al acudir a cuatro de estos puntos el lunes, un día después de la presentación encabezada por la jefa de Gobierno, Expansión Política documentó que no se encontraban brigadas de vacunación en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro, en el Ángel de la Independencia, en la explanada de Bellas Artes ni en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro.

La mejor manera de ubicar el punto de vacunación más cercano es consultar la página de la Secretaría de Salud CDMX donde se actualizan a diario y se muestran los puntos semifijos, que incluyen estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús, parques y plazas, en su mayoría con un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, así como los puntos fijos, que son Centros de Salud, Unidades de Medicina Familiar del IMSS e ISSSTE y algunos hospitales públicos.

El Gobierno CDMX habilitó un código QR que lleva a la página de la Secretaría de Salud local donde a diario se actualizan los puntos de suministro de vacunas contra el sarampión en la Ciudad de México. (Imagen: Secretaría de Salud CDMX)

Otra forma de ubicar el lugar de vacunación más cercano es pedir orientación a Locatel, marcando *0311.

Lee también: Módulos para vacunarse contra el sarampión en el Edomex