Trabajadores bloquean Eje Central y Eje 6 Sur por falta de pago de honorarios en CDMX

Este viernes 13 de febrero, trabajadores de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) se manifiestan por la falta de pago de honorarios, con bloqueos en avenidas como Eje Central y Eje 6 Sur (avenida Eugenia).

El colectivo mantiene cerrados estos ejes, lo que complica la circulación en la zona de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, además de denunciar diversas irregularidades laborales dentro de la dependencia.

Bloqueo en Eje Central

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que permanece cerrada la circulación en Eje Central, a la altura de Eje 5 Sur, por presencia de manifestantes. Como alternativas viales se sugieren Calzada de Tlalpan, avenida Universidad y Dr. José María Vértiz.

De acuerdo con las imágenes, el Eje Central se mantiene cerrado en ambos sentidos, lo que genera severas afectaciones viales en la zona.