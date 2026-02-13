Publicidad

CDMX

Trabajadores bloquean Eje Central y Eje 6 Sur por falta de pago de honorarios en CDMX

Empleados de la Prosoc reclaman retrasos en pagos y cierran Eje Central y Eje 6 Sur, lo que genera problemas de tránsito en distintas zonas.
vie 13 febrero 2026 12:08 PM
Bloqueo Eje Central
Los empleados llevan un mes y medio sin recibir sus pagos y laboran bajo contratos temporales de uno a tres meses
 (Expansión)

Este viernes 13 de febrero, trabajadores de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) se manifiestan por la falta de pago de honorarios, con bloqueos en avenidas como Eje Central y Eje 6 Sur (avenida Eugenia).

El colectivo mantiene cerrados estos ejes, lo que complica la circulación en la zona de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, además de denunciar diversas irregularidades laborales dentro de la dependencia.

Bloqueo en Eje Central

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que permanece cerrada la circulación en Eje Central, a la altura de Eje 5 Sur, por presencia de manifestantes. Como alternativas viales se sugieren Calzada de Tlalpan, avenida Universidad y Dr. José María Vértiz.

De acuerdo con las imágenes, el Eje Central se mantiene cerrado en ambos sentidos, lo que genera severas afectaciones viales en la zona.

¿Contra qué se manifiestan?

Los trabajadores que bloquean Eje 6 explicaron que llevan un mes y medio sin recibir su pago y que siempre laboran bajo contratos temporales de uno a tres meses, pese a que algunos llevan años trabajando para la institución.

Entre los testimonios recabados, los trabajadores detallaron que cubren jornadas extensas, incluso eventos los fines de semana, y que su labor es constante y esencial para la operación de la Prosoc, incluyendo tareas de cobertura de eventos, resolución de quejas y atención a la ciudadanía.

Algunos aseguraron que han enfrentado amenazas por reclamar sus derechos, y que la precariedad de los contratos temporales dificulta cualquier acción de protesta o reclamación.

Protesta
Denuncian que la administración interina tenía conocimiento del retraso pero no informó a tiempo. (Expansión)

Exigen estabilidad laboral

“Nosotros confiamos en la institución y hemos trabajado años, pero cuando se trata de pagos y estabilidad laboral, nos encontramos en una situación injusta y complicada”, comentó uno de los manifestantes, exigiendo contratos más largos y pagos puntuales para poder cubrir sus gastos y responsabilidades familiares.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 9.05.59 PM.jpeg
CDMX

Capitalinos esperan horas por vacuna contra sarampión

Los manifestantes señalaron que la falta de pago afecta de manera directa a sus familias. Muchos son padres de familia y dependen de los honorarios para cubrir despensa, educación y otros gastos esenciales.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar su causa y a visibilizar la problemática a través de redes sociales, y anunciaron que aquellos que deseen sumarse pueden acudir a los martes ciudadanos en el Zócalo para presentar sus casos directamente ante los asesores del gobierno.

Trabajadores CDMX bloquean 20 de Noviembre

En otra protesta similar, un grupo de trabajadores también se manifiesta este viernes en el cruce de avenida 20 de Noviembre y Nezahualcóyotl, en la alcaldía Cuauhtémoc, contra el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, para exigir el pago de honorarios atrasados y mejores condiciones laborales.

El bloqueo afecta la circulación en el primer cuadro de la Ciudad de México, por lo que las autoridades recomiendan utilizar como alternativas viales Isabel La Católica y José María Izazaga.

