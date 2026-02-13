San Valentín en CDMX: planes el 14 de febrero 2026 para parejas, solteros y hasta los “casi algo”

¿Qué hacer en CDMX el 14 de febrero?

Jardín del Buen Amor

El Zócalo de la CDMX albergará el Jardín del Buen Amor en un espacio floral con más de 10,000 flores, un ambiente para tomarse fotografías de la mano de la persona amada. También se ofrecerán funciones de cine al aire libre, lo que convierte a este recinto en un punto de encuentro ideal para compartir momentos especiales del 14 al 22 de febrero.

Festival Poli es Amor

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrece el Festival Poli es Amor, organizado en el que habrá charlas, talleres, trivias, una verbena popular y la proyección de la película Amarte duele. La jornada culminará con un concierto de música norteña y actividades de baile, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el 13 de febrero.

#CulturaIPN | ❤️🤍 ¡Que empiecen los festejos del amor y la amistad! Este viernes 13 te esperamos a partir de las 11:00 h en nuestra verbena popular de la #CienciaDelAmor, además habrá charlas, experimentos, actividades interactivas, música y cine. ¡No faltes! 😍@IPN_Cultura pic.twitter.com/xbVmy15xje — IPN (@IPN_MX) February 8, 2026

Festival de Flores y Chocolate

Es un evento diseñado para celebrar el Día del Amor y la Amistad en un ambiente festivo y familiar.

La cita será del 13 al 15 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.