CDMX

San Valentín en CDMX: planes el 14 de febrero 2026 para parejas, solteros y hasta los “casi algo”

La CDMX albergará diversas actividades para celebrar junto a los enamorados el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Estas son algunas de las que se tienen previstas.
vie 13 febrero 2026 09:37 AM
La CDMX alberga diversas actividades para celebrar este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad este 2026. (Foto: Expansión / AI Studio)

El Día del Amor y la Amistad cae en sábado este 2026, lo que propiciará que las parejas enamoradas o grupos de amigos aprovechen de mejor manera las actividades gratuitas que hay en la CDMX. Te enlistamos algunas para que tengas el pretexto perfecto y poder invitar a esa persona especial.

¿Qué hacer en CDMX el 14 de febrero?

Jardín del Buen Amor

El Zócalo de la CDMX albergará el Jardín del Buen Amor en un espacio floral con más de 10,000 flores, un ambiente para tomarse fotografías de la mano de la persona amada. También se ofrecerán funciones de cine al aire libre, lo que convierte a este recinto en un punto de encuentro ideal para compartir momentos especiales del 14 al 22 de febrero.

Festival Poli es Amor

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrece el Festival Poli es Amor, organizado en el que habrá charlas, talleres, trivias, una verbena popular y la proyección de la película Amarte duele. La jornada culminará con un concierto de música norteña y actividades de baile, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el 13 de febrero.

Festival de Flores y Chocolate

Es un evento diseñado para celebrar el Día del Amor y la Amistad en un ambiente festivo y familiar.

La cita será del 13 al 15 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Picnic Nocturno

De las 20:00 a las 23:00 horas en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Año Nuevo Chino en la CDMX

La Noche de los Casi Algo

EL Museo Franz Mayer destinará la noche del 25 de febrero de las 18:00 a las 22:00 la noche de los Casi algo, no celebraremos el amor perfecto… recordaremos lo que casi fue y lo que dolió poquito (o no tan poquito), destaca el recinto cultural.

Actividades con costo

Hotel Hilton Santa Fe

Ofrece una cena para los enamorados este viernes 13 de febrero a las 21:00 horas con la temática de Alicia en el País de las Maravillas con tres tiempos que representarán los momentos clave de esta historia. Se acompaña con proyecciones audiovisuales que harán realidad la fiesta del té.

Se recomienda comunicarse en los canales oficiales del Hotel para conocer las fechas programadas durante febrero y marzo de 2026.

Museo del Chocolate

El recinto está ubicado en la calle Milán 45, colonia Juárez. Se llevarán a cabo bodas temáticas con el cacao como protagonista, con rituales, anillos hechos de chocolate, bebidas de cacao, visita guiada al recinto, tener la experiencia de moler en metate, además de obtener un certificado simbólico.

12 de febrero de 2026 – 16 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 – 23 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 – 28 de febrero de 2026

Si quieres darle este regalo a tu pareja, debes escribir a este correo para hacer una reserva: educacion@mucho.org.mx.

Hay distintos horarios disponibles, a las 11:30, 12:30, 13:30 y 15:30 horas.

Picnic aromático

El Museo del Perfume, ubicado en la calle de Tacuba número 12, colonia Centro se podrá acceder para tener una cita diferente con la pareja: un picnic aromático ambientado en la época victoriana; las actividades incluyen la creación de un ramito de flores, escribir cartas, bordar iniciales y hora del té.

El costo por persona es de 200 y 300 pesos por pareja. Los boletos se compran directamente en taquilla. Los horarios son los siguientes: 12:00 a 15:00 y 15:00 a 18:00 horas.

