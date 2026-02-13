El Día del Amor y la Amistad cae en sábado este 2026, lo que propiciará que las parejas enamoradas o grupos de amigos aprovechen de mejor manera las actividades gratuitas que hay en la CDMX. Te enlistamos algunas para que tengas el pretexto perfecto y poder invitar a esa persona especial.
San Valentín en CDMX: planes el 14 de febrero 2026 para parejas, solteros y hasta los “casi algo”
¿Qué hacer en CDMX el 14 de febrero?
Jardín del Buen Amor
El Zócalo de la CDMX albergará el Jardín del Buen Amor en un espacio floral con más de 10,000 flores, un ambiente para tomarse fotografías de la mano de la persona amada. También se ofrecerán funciones de cine al aire libre, lo que convierte a este recinto en un punto de encuentro ideal para compartir momentos especiales del 14 al 22 de febrero.
Festival Poli es Amor
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrece el Festival Poli es Amor, organizado en el que habrá charlas, talleres, trivias, una verbena popular y la proyección de la película Amarte duele. La jornada culminará con un concierto de música norteña y actividades de baile, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el 13 de febrero.
#CulturaIPN | ❤️🤍 ¡Que empiecen los festejos del amor y la amistad! Este viernes 13 te esperamos a partir de las 11:00 h en nuestra verbena popular de la #CienciaDelAmor, además habrá charlas, experimentos, actividades interactivas, música y cine. ¡No faltes! 😍@IPN_Cultura pic.twitter.com/xbVmy15xje— IPN (@IPN_MX) February 8, 2026
Festival de Flores y Chocolate
Es un evento diseñado para celebrar el Día del Amor y la Amistad en un ambiente festivo y familiar.
La cita será del 13 al 15 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.
Picnic Nocturno
De las 20:00 a las 23:00 horas en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
¡El plan perfecto para celebrar el Día del Amor y la Amistad!💘🌳— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) February 11, 2026
El Bosque de @ChapultepecCDMX se convierte en el escenario perfecto para un picnic nocturno este 14 de febrero.🧺🌌
🕑20:00 a 23:00 hrs.
📌Av. Paseo de la Reforma s/n, I Sección, 11580 Ciudad de México. pic.twitter.com/j46DZrSX9M
Año Nuevo Chino en la CDMX
¡El Año Nuevo Chino se vive en la Ciudad de México! 🧧🎊— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) February 13, 2026
El próximo 17 de febrero comienza este nuevo ciclo que se rige por el Caballo de Fuego.
¡Dale la bienvenida en las áreas verdes del @cenartmx, este sábado 14 de febrero!🐉✨
¡No te lo pierdas! 😉 pic.twitter.com/rvhUs4ibGa
La Noche de los Casi Algo
EL Museo Franz Mayer destinará la noche del 25 de febrero de las 18:00 a las 22:00 la noche de los Casi algo, no celebraremos el amor perfecto… recordaremos lo que casi fue y lo que dolió poquito (o no tan poquito), destaca el recinto cultural.
¿No puedes más con lo cursi de este mes?— Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) February 12, 2026
🙄💔
Esta #NocheDelFranz no celebraremos el amor perfecto… recordaremos lo que casi fue y lo que dolió poquito (o no tan poquito).
🗓️ Miércoles 25 de febrero
⏰ 18 a 22 horas
🎟️ ¡Boletos ya disponibles! https://t.co/0ChrrjWPhS pic.twitter.com/cbGDv7isLI
Actividades con costo
Hotel Hilton Santa Fe
Ofrece una cena para los enamorados este viernes 13 de febrero a las 21:00 horas con la temática de Alicia en el País de las Maravillas con tres tiempos que representarán los momentos clave de esta historia. Se acompaña con proyecciones audiovisuales que harán realidad la fiesta del té.
Se recomienda comunicarse en los canales oficiales del Hotel para conocer las fechas programadas durante febrero y marzo de 2026.
Museo del Chocolate
El recinto está ubicado en la calle Milán 45, colonia Juárez. Se llevarán a cabo bodas temáticas con el cacao como protagonista, con rituales, anillos hechos de chocolate, bebidas de cacao, visita guiada al recinto, tener la experiencia de moler en metate, además de obtener un certificado simbólico.
12 de febrero de 2026 – 16 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 – 23 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 – 28 de febrero de 2026
Si quieres darle este regalo a tu pareja, debes escribir a este correo para hacer una reserva: educacion@mucho.org.mx.
Hay distintos horarios disponibles, a las 11:30, 12:30, 13:30 y 15:30 horas.
Picnic aromático
El Museo del Perfume, ubicado en la calle de Tacuba número 12, colonia Centro se podrá acceder para tener una cita diferente con la pareja: un picnic aromático ambientado en la época victoriana; las actividades incluyen la creación de un ramito de flores, escribir cartas, bordar iniciales y hora del té.
El costo por persona es de 200 y 300 pesos por pareja. Los boletos se compran directamente en taquilla. Los horarios son los siguientes: 12:00 a 15:00 y 15:00 a 18:00 horas.