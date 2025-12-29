Ecobici tendrá "expansión histórica": va por 20,000 bicicletas más en dos años

El crecimiento del sistema de bicicletas compartidas se dará hacia el norte, sur y oriente de la ciudad, al ampliar su zona de cobertura.

Esto forma parte del Plan Ciclista 2025-2030 lanzado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que incluye la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías.

Además se ampliará la capacidad en las zonas de alta demanda donde ya opera Ecobici, que abarca seis alcaldías: Cuauhtémoc, Benito, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.

Un sistema modelo

Actualmente Ecobici se posiciona como el sistema de bicicletas compartidas más importante en América Latina al contar con 9,300 bicicletas y 689 estaciones.

El 67% de las personas que usan Ecobici la utilizan para ir a su centro laboral o educativo, con viales de 20 a 25 minutos en promedio.

Forma parte de la Red de Movilidad Integrada y facilita la conexión de las personas con otras opciones de transporte como Metro, Metrobús y Trolebús.

Para el año 2026, la meta es sumar 15,000 bicicletas adicionales y otras 5,000 para el año 2027. (Foto: Especial.)

Con hasta 10 viajes por bicicleta al día –el doble del estándar internacional– para mantener a Ecobici en marcha se realizan balanceos estratégicos para garantizar la disponibilidad continua de bicicletas, además de monitoreo en tiempo real para mantener una disponibilidad superior al 94%.

Además, se estima que entre 2022 y 2025, el uso de Ecobici ayudó a evitar la emisión de 3,200 toneladas de dióxido de carbono (CO2), el equivalente a a plantar 157,000 árboles urbanos.

Se realizan 60,000 viajes cada día en promedio en Ecobici, lo que equivale a:

-Dar tres vueltas a la República mexicana cada día.

-En energía quemada pedaleando cada día se consume lo que llevaría reproducir 52,000 veces una película de dos horas.

-Al año se realizan 14 millones de viajes anuales, lo que en kilómetros representa rodear al mundo 290 veces.

-Cada persona que usa Ecobici pedalea el equivalente a cruzar de Polanco a Xochimilco más de 30 veces al año.