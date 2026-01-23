Publicidad

CDMX

5 de cada 10 muertes por hechos de tránsito son de motociclistas en CDMX

En CDMX los motociclistas representaron el 49.5% de las muertes por hechos de tránsito, así como el 48% de las personas lesionadas.
vie 23 enero 2026 07:00 PM
Motociclista Cae de Puente
Los usuarios de motocicleta ocupan el primer lugar en muertes viales en la Ciudad de México, con 155 fallecimientos registrados de enero a septiembre de 2025. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

En la Ciudad de México murieron 155 motociclistas en hechos de tránsito de enero a septiembre de 2025, es decir, que de cada 10 fallecimientos en la capital cinco corresponden a usuarios de motocicletas, de acuerdo con el último reporte publicado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Las y los motociclistas se han mantenido como la principal víctima de muertes viales, al representar el 49.5% de los fallecimientos durante este periodo de 2025, mientras de enero a septiembre de 2019 eran el 21% de las muertes por hechos de tránsito.

De las y los 155 motociclistas que fallecieron en la ciudad, en 87 casos se trataron de choques, 66 por derrapes y solo dos casos por atropellamiento.

En 66 muertes de motociclistas no hubo otro vehículo involucrado, mientras en 32 fallecimientos se trató de un siniestro con un vehículo liviano, 21 con un vehículo de carga, 12 con un objeto fijo, ocho con otra motocicleta, siete con un autobús de pasajeros, cinco con un microbús, dos con una unidad del Metrobús y dos más con un taxi.

Sumado a los fallecimientos, se reportaron 11,337 motociclistas lesionados en hechos de tránsito, representando el 48% de todas las personas lesionadas por incidentes viales en la ciudad de enero a septiembre de 2025. Por choques resultaron con heridas 6,818 motociclistas, más 4,326 en derrapes y 189 en atropellamientos, solo tres por volcaduras y una persona lesionada por caída.

Pese a acciones como la implementación de una licencia de conducir especial para motociclistas que requiere de pasar un examen teórico y de conducción implementada desde 2024, en la Ciudad de México las muertes de usuarios de motocicleta han tendido a incrementarse, aunque con una disminución en 2025 en comparación con los fallecimientos de motociclistas en 2024.

Un problema similar se ha presentado con la cantidad de motociclistas lesionados, que se incrementó desde 2019 y se ha mantenido más o menos estable desde 2022.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), entre los factores que inciden en que los usuarios de motocicleta ocupen el primer lugar en muertes en la Ciudad de México es que solo alrededor del 9% cuenta con la licencia de conducir correspondiente y suficiente capacitación.

Esto provoca que varios motociclistas incurran en prácticas de riesgo al conducir, como ir a exceso de velocidad, rebasar entre carriles e invadir el espacio de otros vehículos. Se agrega la falta de cumplimiento del Reglamento de Tránsito, así como la complicada convivencia con automovilistas.

Hombres jóvenes, de entre 18 y 45 años, representan el 83% de los motociclistas que han perdieron la vida en hechos de tránsito en la ciudad en 2025.

