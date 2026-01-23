5 de cada 10 muertes por hechos de tránsito son de motociclistas en CDMX

De las y los 155 motociclistas que fallecieron en la ciudad, en 87 casos se trataron de choques, 66 por derrapes y solo dos casos por atropellamiento.

En 66 muertes de motociclistas no hubo otro vehículo involucrado, mientras en 32 fallecimientos se trató de un siniestro con un vehículo liviano, 21 con un vehículo de carga, 12 con un objeto fijo, ocho con otra motocicleta, siete con un autobús de pasajeros, cinco con un microbús, dos con una unidad del Metrobús y dos más con un taxi.

Sumado a los fallecimientos, se reportaron 11,337 motociclistas lesionados en hechos de tránsito, representando el 48% de todas las personas lesionadas por incidentes viales en la ciudad de enero a septiembre de 2025. Por choques resultaron con heridas 6,818 motociclistas, más 4,326 en derrapes y 189 en atropellamientos, solo tres por volcaduras y una persona lesionada por caída.

Pese a acciones como la implementación de una licencia de conducir especial para motociclistas que requiere de pasar un examen teórico y de conducción implementada desde 2024, en la Ciudad de México las muertes de usuarios de motocicleta han tendido a incrementarse, aunque con una disminución en 2025 en comparación con los fallecimientos de motociclistas en 2024.

Un problema similar se ha presentado con la cantidad de motociclistas lesionados, que se incrementó desde 2019 y se ha mantenido más o menos estable desde 2022.