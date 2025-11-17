En esta colonia al oriente de la Ciudad de México se registran hundimientos que van desde los 17 hasta los 31 centímetros por año, de acuerdo con el mapa de subsidencia elaborado por Ernesto Morua , especialista en análisis geoestadístico, en la iniciativa independiente Gemelo Digital.

“El sismo fue el que pegó muy duro, luego fue el hundimiento y las fugas de agua fueron lo que afectó la casa y se comenzó a abrir y abrir, ahorita pasa un camión y vibra toda la casa”, comparte Ulises.

La vivienda ubicada en el número 23 de la Calle 63, esquina con Avenida 2, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, presenta grietas y separaciones notables ante los hundimientos del suelo en la zona. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

El vecino afirma que pidió ayuda a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada en 2018, antes de las elecciones en las cuales la primera ganó la Jefatura de Gobierno y la segunda fue reelecta como alcaldesa de Iztapalapa. Después en 2019, entregó documentos y evidencias de los daños en su vivienda a César Cravioto, entonces titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

“Mis hijos se fueron a Estados Unidos y comencé a vender cosas para hacer espacio porque supuestamente me iban a reconstruir, pero nunca lo hicieron. (…) Como no me hicieron caso y tenía yo algo de dinero me puse a reparar, ese fue el error mío”, dice.

Ante las políticas emprendidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con deportaciones masivas contra migrantes en situación irregular, los hijos de Ulises decidieron regresar a México junto a sus parejas e hijos.

No obstante se han visto obligados a dormir en la sala y el comedor, ya que las habitaciones en la segunda planta de la casa no se encuentran en condiciones para ser habitadas.

“En los cuartos ya hay mucha filtración, ahora que vinieron los aguaceros fue peor. También ahora que hubo inundaciones en Ermita y el agua llegó hasta acá”, comparte Ulises.

Techos, pisos y paredes de la casa de Ulises presentan grietas e inclinaciones. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

El oriente del Valle de México es la zona más afectada por hundimientos que llegan a alcanzar hasta los 35 centímetros anuales, afectando principalmente a alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México y municipios como Chalco y Nezahualcóyotl en el Estado de México, de acuerdo con el mapa de subsidencias elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por Ernesto Morua, doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana.