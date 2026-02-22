En las entrañas de Ecobici: las personas que distribuyen 9,300 bicis a 687 estaciones en CDMX

Su mayor rival es el tráfico de la Ciudad de México: un recorrido para trasladar bicicletas que le puede llevar 15 minutos, a hora pico se puede duplicar, o incuso, triplicar ante una marcha o cierre de circulación, lo que es frecuente en Paseo de la Reforma.

Cada vehículo cuenta con monitoreo por cámaras para vigilar que los conductores manejen respetando el Reglamento de Tránsito y cuiden de otras personas, en especial de ciclistas y peatones.

Pese al estrés, Isaac afirma sentirse orgulloso de su trabajo y disfruta en especial conversar unos minutos con usuarios y vecinos.

“Cuando empezó la expansión de Ecobici mucha gente estaba en contra de que se pusieran nuevas cicloestaciones y ahora ya nos saludan como si fuéramos de la misma colonia. El simple hecho de que nos den las gracias nos hace sentir que somos proactivos, que todavía podemos dar más”, comparte.

A sus 58 años, está a unos días de convertirse en bisabuelo y espera tener la oportunidad de enseñarle a andar en bicicleta a su bisnieta. “Espero que yo le pueda enseñar la bici y qué beneficios tiene”, dice.