En las entrañas de Ecobici: las personas que distribuyen 9,300 bicis a 687 estaciones en CDMX

Isaac Cruz Paz trabaja a contrarreloj para alimentar con bicicletas las estaciones de Ecobici con más demanda en la Ciudad de México. Él es uno de los balanceadores cuya tarea es llevar bicicletas a las estaciones vacías y liberar espacios en las estaciones llenas en Buenavista, Paseo de la Reforma y Polanco.
“Por ejemplo, en Buenavista voy y pongo 20 (bicicletas), en lo que termino de poner la última me vuelvo a quedar vacío con la cicloestación, entonces es un correr contra el tiempo para que la cicloestación se mantenga con bicicletas. A la inversa, en la tarde se hacen las filas para poner la bicicleta de un usuario que ya va a descansar”, cuenta.
Su mayor rival es el tráfico de la Ciudad de México: un recorrido para trasladar bicicletas que le puede llevar 15 minutos, a hora pico se puede duplicar, o incuso, triplicar ante una marcha o cierre de circulación, lo que es frecuente en Paseo de la Reforma.
Cada vehículo cuenta con monitoreo por cámaras para vigilar que los conductores manejen respetando el Reglamento de Tránsito y cuiden de otras personas, en especial de ciclistas y peatones.
Pese al estrés, Isaac afirma sentirse orgulloso de su trabajo y disfruta en especial conversar unos minutos con usuarios y vecinos.
“Cuando empezó la expansión de Ecobici mucha gente estaba en contra de que se pusieran nuevas cicloestaciones y ahora ya nos saludan como si fuéramos de la misma colonia. El simple hecho de que nos den las gracias nos hace sentir que somos proactivos, que todavía podemos dar más”, comparte.
A sus 58 años, está a unos días de convertirse en bisabuelo y espera tener la oportunidad de enseñarle a andar en bicicleta a su bisnieta. “Espero que yo le pueda enseñar la bici y qué beneficios tiene”, dice.
Isaac es uno de los 300 trabajadores que hacen funcionar Ecobici, el sistema de bicicletas compartidas que con 687 estaciones y 9,300 bicicletas en seis alcaldías de la Ciudad de México —Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán— se coloca como el más amplio en América Latina.
En las entrañas
En una bodega en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentran las entrañas de Ecobici. Por aquí pasan para su ajuste y reparación alrededor de 300 bicicletas cada día.
“En general estamos entre 50,000 y 60,000 viajes diarios, eso en promedio es alrededor de nueve viajes por bicicleta lo que sí consagra el éxito de Ecobici. Cada bicicleta sufre una alta demanda, puede ser usada desde unas nueve veces, hay bicicletas que pueden ser usadas hasta 15 veces en un día”, detalla Mario Rodrigo de la O, gerente de operaciones.
Cuando cierra el servicio, después de las 00:30 horas, trabajadores de logística se dirigen a las estaciones a recoger las bicicletas que registran alguna falla para llevarlas al taller.
Éstas serán revisadas por un equipo de 22 mecánicos, que labora desde las 6:00 hasta las 22:00 horas. Los mecánicos verificarán el estado de llantas, frenos, cambios de velocidad y lubricación de las piezas en cada bicicleta; en caso de requerirse, se realiza la reparación o el cambio de piezas.
La totalidad de las 9,300 bicicletas deben pasar a esta revisión cada 60 días, pero en las zonas de uso más intenso lo hacen cada 30 e incluso cada 15 días.
Después de ser reparadas, un mecánico supervisor realiza una última revisión, si están listas, se registran en una cicloestación dentro del taller, lo que significa que pueden salir de nuevo a las calles, a ser colocadas en las estaciones al servicio de las y los usuarios de Ecobici.
En una habitación con monitores, un equipo de logística evalúa a las 24 horas del día la disponibilidad de las bicicletas en las diferentes cicloestaciones. Con esta información, coordinan a los conductores –mejor conocidos como balanceadores– para que por medio de camionetas con capacidad de hasta 42 unidades en aquellas con remolque, distribuyan las bicicletas en busca de equilibrar la disponibilidad.
“¿Qué es el balanceo? Prácticamente estar quitando y colocando bicicletas dependiendo de la hora del día, en la hora de máxima demanda que es en la mañana y cuando todos salimos que es a las 5 o 6 de la tarde”, detalla el gerente de Operaciones de Ecobici.
Con el uso intenso de Ecobici en la Ciudad de México, De la O apunta que el funcionamiento de las bicicletas depende no solo de su mantenimiento, también del cuidado que le den las y los usuarios.
De la O aconseja que antes de usar cada bicicleta de haga una rápida inspección en frenos, cambios de velocidad, asiento y llantas; en caso de encontrar una falla, optar por otra bicicleta y reportarla para su reparación.
También recomienda a las y los ciclistas colocar con cuidado en los anclajes la bicicleta al momento de regresarla.
“No es azotarla, sino simplemente presentarla al candado, empujarla tantito y con eso van a escuchar el timbre del candado cuando ya te ancló. “Al final las bicicletas son para todos, entonces cuidarlas”, afirma De la O.