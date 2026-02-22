Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 23 de febrero de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Un descuido puede costarte miles de pesos. Consulta qué autos descansan este lunes y evita multas y corralón en el Valle de México.
dom 22 febrero 2026 07:02 PM
Hoy No Circula
Este lunes 23 de febrero opera el Hoy No Circula en CDMX y Edomex de 5:00 a 22:00 horas. (Cuartoscuro)

Si tienes planeado manejar este lunes 23 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de terminar en el corralón.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico.

Además, en los últimos días el Valle de México ha registrado episodios de contingencia ambiental que han derivado en la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que resulta fundamental mantenerse atento al calendario y a los avisos oficiales para evitar contratiempos.

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes 23 de febrero la restricción aplica para los vehículos que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 y 2

Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué autos sí pueden circular?

Están exentos de la restricción y pueden transitar con normalidad:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa rige en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, aplica en los siguientes municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, el Hoy No Circula también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos municipios, las multas se aplican desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede salir caro. Con el nuevo valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto se suma el posible arrastre al corralón, lo que incrementa todavía más el costo del descuido.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de encender el auto, toma en cuenta estas recomendaciones:

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

Planea tus trayectos con anticipación

Verifica engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te evita multas y corralón; también contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.

