Hoy No Circula 23 de febrero de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex el lunes

Si tienes planeado manejar este lunes 23 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene hacer una pausa antes de arrancar y revisar el calendario del Hoy No Circula. Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de terminar en el corralón.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirlo no solo protege tu bolsillo: también te evita retrasos, sanciones y malos ratos en medio del tráfico.

Además, en los últimos días el Valle de México ha registrado episodios de contingencia ambiental que han derivado en la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que resulta fundamental mantenerse atento al calendario y a los avisos oficiales para evitar contratiempos.