Si tienes planes para aprovechar el fin de semana, ya sea para salir de paseo o visitar a la familia o amistades, revisa primero si tu placa no tiene restricciones por el Hoy No Circula. Estos son los autos que no podrán salir este 21 de febrero de 2026.
Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 21 de febrero
El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire que respiras todos los días.
Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado. Durante las contingencias ambientales, se aplica un doble no circula para reducir más la contaminación.
¿Qué autos que no circulan el 21 de febrero?
Tras varios días de contingencia ambiental la semana pasada y el inicio de esta, el Hoy No Circula volvió a la normalidad. En esta ocasión, por ser el tercer sábado de febrero, la restricción aplican de la manera siguiente:
- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).
-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.
-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.
Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.
Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
Autos que sí salen sin restricciones
Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:
-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8)
-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.
-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.
Multas por incumplir el Hoy No Circula
En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:
Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos
En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema
En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito
¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?
Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.
- Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
- Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.
Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.