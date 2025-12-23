Hoy No Circula 23 de diciembre 2025: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex este martes

Si vas a salir este martes 23 de diciembre de 2025, es importante que tengas en cuenta que el programa Hoy No Circula está vigente en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Recuerda que conducir en un día restringido puede derivar en multas importantes.
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Multas por incumplimiento
Conducir en horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.
Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se sugiere:
-Consultar el calendario oficial antes de salir
-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire
-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales
Seguir estas indicaciones no solo te ayuda a planear mejor tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven en la región.