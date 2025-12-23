Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 23 de diciembre 2025: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex este martes

La medida vehicular aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.
mar 23 diciembre 2025 03:03 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula limita ciertos vehículos en días específicos para reducir la contaminación. (Archivo)

Si vas a salir este martes 23 de diciembre de 2025, es importante que tengas en cuenta que el programa Hoy No Circula está vigente en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Recuerda que conducir en un día restringido puede derivar en multas importantes.

Autos que no pueden circular este martes

De acuerdo con el calendario oficial , no podrán circular los vehículos con:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Hoy No Circula Martes
El Hoy No Circula limita ciertos vehículos en días específicos para reducir la contaminación. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo entra en vigor durante contingencias ambientales. La restricción que aplica corresponde únicamente al calendario regular.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Conducir en horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que imponga la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se sugiere:

-Consultar el calendario oficial antes de salir

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales

Seguir estas indicaciones no solo te ayuda a planear mejor tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven en la región.

