Invierno inicia con lluvias, heladas de -10 grados y temperaturas de 40° en México, así estará el clima este lunes

Temperaturas de -10° y heladas en México

El SMN anunció que, por efecto de irradiación, habrá un ambiente de frío a muy frío en la noche y madrugada de las entidades de la Mesa Norte y Mesa Central.

Particularmente en las zonas de sierra de Chihuahua Durango, habrá heladas con temperaturas de -10 y -5 grados Celsius, mínimas de mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Además, se prevé un viento de componente norte de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

En la Ciudad de México, las temperaturas más bajas serán entre 4° 6°.

⛈️☔️🌫️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/hcHtyFWFmy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

Por las bajas temperaturas, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos de temperatura. En el caso de enfermos crónicos, niños y adultos mayores, se requiere poner más atención.

Mientras tanto, los fuertes vientos pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Se recomienda a la población extremar precauciones.

Este lunes después del mediodía se prevé ambiente cálido a templado, cielo despejado con aumento de #nublados por la tarde y #lluvias ligeras con intervalos de chubascos.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/H6cwEKVQVm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 22, 2025

Lluvias en gran parte de México

El SMN alertó que habrá varias lluvias a lo largo del país por el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, así como por canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionadas.

Pese al invierno, habrá temperaturas de hasta 40°

Durante la tarde de este lunes, se estiman temperaturas máximas entre 35° a 40° en varios estados, particularmente en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo) y de 30 a 35 grados en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.