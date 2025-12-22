El Metro de CDMX estrena simuladores virtuales para capacitar a conductores

Brugada afirmó que las cabinas permiten entrenar al personal sin usar trenes reales, lo que hace más eficiente la capacitación por medio de la innovación tecnológica.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, detalló que los simuladores de conducción de trenes y sus respectivos módulos de control de tráfico centralizado son de la marca Lander Simulations y están montados sobre un sistema Siemens.

"Simulan, de manera objetiva y puntual, todos los incidentes que podemos tener en vías. Esto nos permite capacitar a los operadores sin necesidad de exponer a los usuarios y nos da la oportunidad de tener las vivencias del día a día en toda la Línea 1", explicó Rubalcava.

"Jefa de Gobierno, gracias a su respaldo, nos permite mejorar el sistema, mejorar la intermitencia y entender el nuevo sistema que tenemos de pilotaje, que es el CBTC, que nos permite al día de hoy tener un sistema mucho más óptimo y más ágil", agregó.

La mandataria subrayo que la rehabilitación de la Línea 1 del Metro –la cual abrió el último tramo en noviembre tras tres años de obras– es la única renovación integral de una línea que se realiza en 56 años de operación de este sistema de transporte, proyecto a cual se destinaron 37,000 millones de pesos.

Sostuvo que en 2026 iniciará la intervención de la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad) del Metro y con recursos del Gobierno de México se realizará la rehabilitación de la Línea A (Pantitlán-La Paz), así como la conclusión de la extensión de la Línea 12 (Mixcoac-Observatorio).

Destacó el aumento del 20% en el presupuesto para este sistema de transporte entre 2025 y 2026, pues el próximo año se tienen etiquetados 25,000 millones de pesos.

Brugada recordó su compromiso de mantener la tarifa del Metro en cinco pesos el viaje.

“Por el Metro pasan cinco millones de personas y nos hemos comprometido a mantener el precio de la tarifa del Metro, eso ayuda mucho a la población.

“Nuestro Metro es uno de los más baratos y asequibles del mundo: cuesta menos de un tercio de lo que cuesta cada boleto del Metro de Buenos Aires o de São Paulo o de Bogotá”, agregó la mandataria.