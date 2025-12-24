Publicidad

CDMX

Horario del Metro, Metrobús y Trolebús el 24 y 25 de diciembre 2025: ¿a qué hora abren y cierran?

El transporte público se mantiene como una de las mejores opciones para moverse durante las celebraciones, siempre que se consideren los horarios vigentes.
mié 24 diciembre 2025 01:15 PM
¿A qué hora cierra el Metro el 24 de diciembre? Horario del transporte público hoy en CDMX
La Semovi anunció horarios especiales en el transporte público por Nochebuena y Navidad. (MaxRastello/Getty Images)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los horarios especiales con los que operarán los distintos sistemas de transporte público —como Metro, Metrobús, Cablebús y RTP, entre otros— con motivo de la Navidad y Nochebuena.

Los ajustes se aplicarán el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, por lo que las personas usuarias deberán tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados durante estas fechas festivas.

Lee: ¿Cómo se paga el 24 y 25 de diciembre si trabajo?

Horarios del Metro y Metrobús por Navidad

Estos serán los horarios de operación del Metro y Metrobús en la Ciudad de México durante las celebraciones navideñas:

Metro

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 23:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 00:00 horas

Metrobús

Miércoles 24 de diciembre: de 04:30 a 21:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 05:00 a 00:00 horas

Se recomienda a las personas usuarias tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados.

Horarios de Cablebús, RTP, Trolebús y más

RTP

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 00:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 00:00 horas

Trolebús

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 22:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 06:00 a 23:30 horas

Cablebús

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 22:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 22:30 horas

Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 23:30 horas

Ecobici

Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 00:30 horas

Jueves 25 de diciembre: de 05:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos

Miércoles 24 de diciembre: de 07:00 a 00:00 horas

Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 00:00 horas

cablebus-transporte-julio-2025.jpeg
Sistemas como RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y Biciestacionamientos también operarán con horarios especiales. (Foto: @turismocdmx )

¿Habrá cobro de parquímetros en Navidad?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el miércoles 24 de diciembre el servicio de parquímetros Ecoparq operará de manera normal, por lo que las personas usuarias deberán realizar el pago correspondiente en las zonas donde se estacionen.

En contraste, el jueves 25 de diciembre el cobro de parquímetros se suspenderá con motivo de la Navidad, por lo que será posible estacionarse sin costo en la Ciudad de México durante ese día.

Parquímetros en CDMX
El cobro de parquímetros operará de manera normal el miércoles 24 y se suspenderá el jueves 25 de diciembre en la CDMX. (MesquitaFMS/Getty Images)

Recomendaciones para moverse en Navidad

El miércoles 24 de diciembre es uno de los días de mayor afluencia en la Ciudad de México, ya que miles de personas realizan compras de última hora, se trasladan a reuniones familiares y cenas navideñas, y muchas actividades laborales concluyen ese día, lo que incrementa la movilidad en calles, avenidas y sistemas de transporte público, especialmente durante la tarde y noche. Por ello, es importante prever traslados y considerar tiempos extra.

Los taxis pueden ser una opción para desplazarse, aunque la alta demanda dificulta encontrar unidades disponibles. En el caso de las aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, es importante considerar que operan con tarifas dinámicas, por lo que a mayor demanda, más altos son los precios.

El transporte público se mantiene como una de las mejores alternativas para moverse durante las celebraciones navideñas, siempre y cuando se tomen en cuenta los horarios especiales de operación.

Para el jueves 25 de diciembre, la afluencia disminuye de manera considerable; sin embargo, puede resultar difícil encontrar transporte, como taxis, microbuses o servicios por aplicación, por lo que se recomienda paciencia y planificación.

Si se utiliza auto particular, hay que tomar en cuenta que el tránsito puede volverse pesado, sobre todo el 24 de diciembre. Además, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal tanto el miércoles 24 como el jueves 25 de diciembre.

