Revelan el menú en el Torito de CDMX para Navidad y Año Nuevo: qué cenarán los detenidos por alcoholímetro

A través de un comunicado , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer los platillos que se servirán con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a las personas que sean remitidas a este centro… no precisamente por la cena familiar.

Quienes llegan a “El Torito” son, en su mayoría, conductores que no superaron la prueba del alcoholímetro en distintos puntos de la capital y que, como sanción, permanecen retenidos mientras reciben charlas sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol. Una cena distinta, pero con lección incluida.

Menú de “El Torito” para Nochebuena y Navidad

El siguiente menú se ofrecerá durante la noche del 24 de diciembre (Nochebuena) y parte de la madrugada del 25 de diciembre (Navidad) a las personas que sean remitidas al Centro de Sanciones Administrativas:

Entrada: espagueti a la crema con jamón y piña

Plato fuerte: pavo en salsa de mango con habanero

Guarnición: papas con queso y crema

Postre: ensalada de manzana con crema, pasas y nuez

Bebida: ponche con frutas de temporada

Cena de fin de año

Para quienes pasen la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero en el Centro de Sanciones Administrativas, “El Torito”, también habrá cena especial de Año Nuevo. El menú será el siguiente:

Entrada: sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Plato fuerte: pavo en salsa de arándanos con chipotle

Guarnición: ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Postre: ensalada de manzana

Bebida: ponche

Una cena completa para despedir el año, aunque no en el lugar que muchos tenían planeado.

A “El Torito” llegan principalmente conductores que no superan la prueba del alcoholímetro en distintos puntos de la Ciudad de México. (Expansión/Google AI Studio)

El alcoholímetro está vigente en CDMX

El programa Conduce sin Alcohol permanece activo en la Ciudad de México durante toda la temporada decembrina, que incluye posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. El operativo funciona las 24 horas del día y se mantendrá vigente hasta el 11 de enero.

Durante este periodo se instalan hasta mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas de la capital, con presencia en las 16 alcaldías, principalmente en vialidades principales y accesos carreteros con mayor incidencia de accidentes.

El alcoholímetro aplica pruebas de alcoholemia a conductores. Quienes rebasan los niveles permitidos son remitidos al conocido “Torito” y sus vehículos enviados al corralón, conforme al Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Según cifras oficiales, este programa ha sido clave para la reducción de accidentes viales y la prevención de miles de siniestros relacionados con el consumo de alcohol al volante.

Aunque la cena de “El Torito” suele generar bromas y memes cada fin de año, el fondo del operativo es serio y necesario: evitar accidentes, prevenir tragedias y salvar vidas. El mensaje sigue siendo el mismo y no pierde vigencia: si tomas, no manejes.