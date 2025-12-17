Álvaro Obregón será mapeada desde el espacio con microsatélite MXÁO-1

Álvaro Obregón será mapeada desde el espacio con el microsatélite MXÁO-1, el cual servirá para la identificación de riesgos, diagnósticos de movilidad, vigilancia para la conservación del medio ambiente, así como investigaciones académicas a través del Clúster Universitario de Alto Nivel en Santa Fe.
La alcaldía al poniente de la Ciudad de México se convirtió en el primer gobierno municipal en América en tener su propio satélite en órbita, el cual tendrá utilidad para las y los habitantes de la demarcación, como en la identificación de riesgos para la población, afirma el alcalde Javier López Casarín.
“Nos va a servir para toma de decisiones y mapeo en cuanto a protección civil, en cuanto a atlas de riesgo, en cuanto a zonas o colonias que tenemos que notificar si estas, junto con un dictamen acompañado de esta información, nos demuestran que son zonas de alto riesgo o medio riesgo”, dice en entrevista con Expansión Política.
El microsatélite MXÁO-1 se encuentra en órbita desde el 28 de noviembre, cuando fue lanzado en la base espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos, junto con otros 139 satélites de 16 países como parte del programa programa Smallsat Rideshare de SpaceX, después de varios intentos fallidos por problemas técnicos con el cohete Falcon 9.
Equipado con una cámara multiespectral de alta resolución, servirá para obtener información de Álvaro Obregón para la detección de riesgos, así como realizar vigilancia de las barrancas que caracterizan a la alcaldía, las cuales son fundamentales en la infiltración de agua al acuífero de la ciudad, pero que se encuentran amenazadas al ser usadas como tiraderos clandestinos y ante los asentamientos irregulares.
Tan solo en el primer año de su administración, López Casarín señala que se han sacado 4,500 toneladas de basura de las barrancas.
“Podemos desde las fotografías entender (por ejemplo) en este punto es el nacimiento del ojo de agua y a 200 metros comienzan vertederos de asentamientos en las barrancas que no tuvieron una infraestructura idónea para drenaje. Desde arriba tú puedes observar esta contaminación, te va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo vas a ir rescatando las barrancas”, explica.
En movilidad, el alcalde señala que la velocidad promedio en la cual circulan los vehículos en Álvaro Obregón es de tan solo seis kilómetros por hora, cuando una persona camina a una velocidad de entre cuatro y cinco kilómetros por hora.
Con el microsatélite se podrán identificar los puntos de conflicto, como las vialidades más invadidas con vehículos abandonados.
“Tenemos casi 10,000 autos abandonados en la calle, hemos podido retirar casi 1,500 y apercibir otros 1,000, pero por eso vas tú señalando cuántos autos tienes tú siempre fijos”, dice López Casarín.
La desigualdad social también es uno de los problemas que pueden ser detectados con los datos que provengan del microsatélite, lo que facilitará la planeación de programas para el combate a la pobreza en zonas específicas de la demarcación.
“¿Qué pasa si desde las fotografías podemos identificar techos de lámina o techos de lonas o de algún material que me pueda dar una característica de que es un hogar precario? Entonces ya lo estoy vinculando ahora con mi combate a la pobreza”, dice el alcalde de Álvaro Obregón.
El proyecto surgió a partir de la formación del Clúster Universitario de Alto Nivel de Santa Fe impulsado por el gobierno de la alcaldía Álvaro Obregón, en el cual participan 27 universidades públicas y privadas de las cuales 20 tienen sedes en esta demarcación.
El micro satélite fue desarrollado por la empresa mexicana Macrolab Acreditación, junto a Nara Space Technology, de Corea del Sur.
El MXÁO-1 se encuentra en una órbita helio síncrona, con la cual pasa por la misma región de la Tierra a la misma hora solar local, lo que permite la observación y monitoreo del territorio.
A través de las imágenes captadas por la cámara multiespectral con la que está equipado, enviará información al Centro de Monitoreo y Análisis integrado por especialistas del Clúster Universitario.
No obstante el micro satélite no ha escapado de la polémica desde la Tierra: la diputada Claudia Montes de Oca, del PAN, exigió desde el Congreso de la Ciudad de México que la alcaldía Álvaro Obregón transparente el uso de recursos para el lanzamiento del MXÁO-1.
De acuerdo con la legisladora, hasta el momento no hay información que aclare si en este proyecto se ejercieron recursos públicos, ni su costo, ni los beneficios reales para la ciudadanía.
“Antes de mirar a las estrellas hay que prender las luminarias de las colonias; antes de mandar un satélite al espacio hay que recoger la basura de las calles; antes de presumir tecnología de punta hay que garantizar servicios básicos”, criticó la diputada de oposición al alcalde de Morena en la sesión del 5 de diciembre.
López Casarín afirma que el microsatélite MXÁO-1 no tuvo costo para la alcaldía Álvaro Obregón.
“No hay un solo peso de la alcaldía en esto. ¿Qué hicimos? Pues aportamos nuestro conocimiento, aportamos la visión, aportamos ser parte del Clúster de Alto Nivel”, responde ante el cuestionamiento.
El alcalde señala que el financiamiento para el microsatélite vino de una cooperación con el sector privado y académico
“El mismo espacio que tenemos donde está el Centro de Monitoreo y Análisis lo aporta una de las empresas que tenemos en Álvaro Obregón. (…) Si nosotros somos uno de los puntos económicos más importantes que hay en la ciudad, si tenemos una serie de corporativos, de instituciones financieras, de fondos, de empresas de diferentes sectores, pues los tenemos que empezar a invitar.
“¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo comunidad y construir comunidad implica que todos los jugadores asuman un rol y haya una participación, es decir, ¿qué le voy a devolver a la comunidad en la cual me involucro?”, sostiene.
Casarín asegura que el microsatélite es una demostración de la democratización del espacio, pues décadas atrás el lanzamiento de satélites era posible sólo para países con alto poder económico y desarrollo tecnológico, sin embargo ahora una alcaldía de la Ciudad de México tiene su propia visión desde el espacio.
Sostiene que México debe ser parte del desarrollo e investigación espacial y el MXÁO-1 servirá para contar con mejor información para la toma de decisiones en la alcaldía Álvaro Obregón.
De igual importancia es la conformación del Clúster Universitario de Alto Nivel en Santa Fe, el cual aclara no depende del gobierno de la alcaldía si bien fue impulsado por éste.
Para Casarín, este encuentro de gobierno, universidades e iniciativa privada tiene el potencial de ser un generador de desarrollo económico y tecnológico para la ciudad y el país.
Señala que será un detonador de crecimiento económico, ya que se podrá invitar al sector privado para que se instale en Álvaro Obregón y pongan sus laboratorios de investigación y de desarrollo, que inviten a los alumnos o a los investigadores y desarrolladores de las universidades y pongan sus centros de emprendedurismo.
“De repente empiezas a generar la construcción de este ecosistema que se va enriqueciendo con las aportaciones de todos estos jugadores y que se van complementando”, asegura López Casarín.