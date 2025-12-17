Gobierno de CDMX y alcaldías preparan 500 canchas rumbo al Mundial 2026

Mencionó que de las 300 canchas que planea el gobierno de Clara Brugada, ya se encontraron 300 espacios, de los cuales en 60 se construirán canchas de futbol, y en 240 se rehabilitarán, porque ya existen los lugares para practicar el deporte.

Comentó que estas 300 canchas equivaldrán la recuperación de 500 mil metros cuadrados, por lo que los trabajos ya comenzaron el 10 de diciembre y finalizarán el 28 de febrero. En junio, cuando arranque la Copa Mundial de Futbol 2026, ya estarán listos los espacios deportivos.

Los trabajos que se realizarán son:

- Rehabilitación de firmes de concreto

- Rehabilitación de muros y rejas perimetrales

- Colocación de nuevo pasto sintético

- Pintura general

- Instalación de luminarias

- Elaboración de murales

- Rotulación

- Colocación o rehabilitación de mobiliario urbano y deportivo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentó que la Ciudad de México busca dejar de ser espectadora rumbo al Mundial, pues ahora pretende ser protagonista, vivir este torneo futbolístico y crear “semilleros” de niños para este deporte.

“Estamos a 176 días de que la Ciudad de México vuelva a hacer historia y recibamos por tercera ocasión la Copa del Mundo (…) La CDMX dará el silbatazo inicial de los juegos del Mundial y se convertirá en un epicentro de la fiesta mundialista”, comentó.

Mencionó que a esta fiesta mundialista le llaman “La pelota vuelve a casa”, por lo que buscan mostrar a la CDMX como una ciudad diversa, solidaria e histórica, y comentó que en desde hace más de 3,000 años “aquí se jugaba futbol, en la gran Tenochtitlán”.

Además dijo que para la Ciudad, el Mundial empezó con diversas actividades, como el torneo de las infancias, por lo que ya se han realizado cerca de 1,800 partidos en los que han participado niños de Álvaro Obregón e Iztacalco.

“Queremos que ese Mundial se viva en los barrios, queremos mejoras en todas las canchas deportivas, queremos un Mundial donde la pelota ruede en las canchas deportivas. Nosotros hablamos de un Mundial con juego limpio y sociedad justa, donde se tiene que garantizar los derechos de la población”, declaró.

Por ello, comentó que ya se comenzó a transformar las colonias que están al rededor del Estadio Azteca, donde se realizarán los partidos del Mundial. Entre los cambios que se hicieron está asegurar la suficiencia de agua y que no haya inundaciones.

Brugada comentó que las obras que se hacen rumbo al Mundial serán permanentes, ya que no solo servirá para el torneo de futbol.